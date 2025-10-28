На экскурсии вы пройдете по красным и синим маршрутам, которые откроют перед вами знаковые места и символы города. Прогулка по улице Баумана
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Прогулка по историческим улицам
- 📚 Узнать о знаменитых казанцах
- 🏰 Посетить средневековый кремль
- 🎭 Открыть для себя татарскую культуру
- 📸 Сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Улица Баумана
- Богоявленский собор
- Памятник Фёдору Шаляпину
- Казанский кремль
- Сквер Габдуллы Тукая
- Театр Галиаскара Камала
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Аль-Марджани
Описание экскурсии
О разных гранях Казани: красный и синий маршруты
В зависимости от дня недели вы прогуляетесь по одному из двух маршрутов — Красному или Синему. Карта и расписание — в галерее.
Красный маршрут — знаковые места города
С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью. Уличные музыканты и художники развлекут вас своим творчеством, а исторические постройки покажут, каким был город в 18-19 столетиях. Вы побываете в старейшей аптеке и сфотографируетесь с «котом казанским». Разберётесь в хрониках Богоявленского собора, колокольня которого до сих пор украшает улицу. Возле первого в мире памятника Фёдору Шаляпину мы поговорим о творческом пути оперного певца, связанного с городом. Обсудим и жизнь известных студентов Казанского университета — Льва Толстого, Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Закончится экскурсия у стен средневекового кремля, где вы прикоснётесь к его «биографии».
Синий маршрут — символы и история казанских татар
По улице Пушкина мы спустимся к скверу Габдуллы Тукая. Я объясню, как повлиял поэт на литературный татарский язык и какие объекты в Казани названы в его честь. Вы увидите ещё один символ республики — крылатого Ак Барса — и услышите, кто создал мифическое существо. У театра Галиаскара Камала рассмотрите скульптуру хитрого Шурале, главного героя местных сказок, и узнаете, кто придумал этого персонажа. Мы насладимся видом на озёро Кабан и отправимся в Старо-Татарскую слободу. Гуляя по кварталу, вы полюбуетесь домами знати 19 века и познакомитесь с их жизнью и бытом. Кроме того, я расскажу о непростой судьбе слободы и её жителей и приведу вас к одной из старейших мечетей Европы — Аль-Марджани.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Организационные детали
- Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Казани, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 8 лет
|Бесплатно