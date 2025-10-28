Казань - город с тысячелетней историей и уникальной культурой.На экскурсии вы пройдете по красным и синим маршрутам, которые откроют перед вами знаковые места и символы города. Прогулка по улице Баумана

познакомит с историческими постройками и творчеством уличных артистов. На улице Пушкина вы увидите сквер Габдуллы Тукая и узнаете о влиянии поэта на татарский язык. Завершите день у стен средневекового кремля, где вас ждет сессия вопросов и ответов с гидом

Описание экскурсии

О разных гранях Казани: красный и синий маршруты

В зависимости от дня недели вы прогуляетесь по одному из двух маршрутов — Красному или Синему. Карта и расписание — в галерее.

Красный маршрут — знаковые места города

С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью. Уличные музыканты и художники развлекут вас своим творчеством, а исторические постройки покажут, каким был город в 18-19 столетиях. Вы побываете в старейшей аптеке и сфотографируетесь с «котом казанским». Разберётесь в хрониках Богоявленского собора, колокольня которого до сих пор украшает улицу. Возле первого в мире памятника Фёдору Шаляпину мы поговорим о творческом пути оперного певца, связанного с городом. Обсудим и жизнь известных студентов Казанского университета — Льва Толстого, Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Закончится экскурсия у стен средневекового кремля, где вы прикоснётесь к его «биографии».

Синий маршрут — символы и история казанских татар

По улице Пушкина мы спустимся к скверу Габдуллы Тукая. Я объясню, как повлиял поэт на литературный татарский язык и какие объекты в Казани названы в его честь. Вы увидите ещё один символ республики — крылатого Ак Барса — и услышите, кто создал мифическое существо. У театра Галиаскара Камала рассмотрите скульптуру хитрого Шурале, главного героя местных сказок, и узнаете, кто придумал этого персонажа. Мы насладимся видом на озёро Кабан и отправимся в Старо-Татарскую слободу. Гуляя по кварталу, вы полюбуетесь домами знати 19 века и познакомитесь с их жизнью и бытом. Кроме того, я расскажу о непростой судьбе слободы и её жителей и приведу вас к одной из старейших мечетей Европы — Аль-Марджани.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали