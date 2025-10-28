Мои заказы

Тысячелетняя Казань ждет вас на увлекательной экскурсии. Прогулка по красным и синим маршрутам откроет историю и культуру татарской столицы
Казань - город с тысячелетней историей и уникальной культурой.

На экскурсии вы пройдете по красным и синим маршрутам, которые откроют перед вами знаковые места и символы города. Прогулка по улице Баумана
читать дальше

познакомит с историческими постройками и творчеством уличных артистов. На улице Пушкина вы увидите сквер Габдуллы Тукая и узнаете о влиянии поэта на татарский язык. Завершите день у стен средневекового кремля, где вас ждет сессия вопросов и ответов с гидом

4.8
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Прогулка по историческим улицам
  • 📚 Узнать о знаменитых казанцах
  • 🏰 Посетить средневековый кремль
  • 🎭 Открыть для себя татарскую культуру
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Улица Баумана
  • Богоявленский собор
  • Памятник Фёдору Шаляпину
  • Казанский кремль
  • Сквер Габдуллы Тукая
  • Театр Галиаскара Камала
  • Старо-Татарская слобода
  • Мечеть Аль-Марджани

Описание экскурсии

О разных гранях Казани: красный и синий маршруты

В зависимости от дня недели вы прогуляетесь по одному из двух маршрутов — Красному или Синему. Карта и расписание — в галерее.

Красный маршрут — знаковые места города

С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью. Уличные музыканты и художники развлекут вас своим творчеством, а исторические постройки покажут, каким был город в 18-19 столетиях. Вы побываете в старейшей аптеке и сфотографируетесь с «котом казанским». Разберётесь в хрониках Богоявленского собора, колокольня которого до сих пор украшает улицу. Возле первого в мире памятника Фёдору Шаляпину мы поговорим о творческом пути оперного певца, связанного с городом. Обсудим и жизнь известных студентов Казанского университета — Льва Толстого, Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Закончится экскурсия у стен средневекового кремля, где вы прикоснётесь к его «биографии».

Синий маршрут — символы и история казанских татар

По улице Пушкина мы спустимся к скверу Габдуллы Тукая. Я объясню, как повлиял поэт на литературный татарский язык и какие объекты в Казани названы в его честь. Вы увидите ещё один символ республики — крылатого Ак Барса — и услышите, кто создал мифическое существо. У театра Галиаскара Камала рассмотрите скульптуру хитрого Шурале, главного героя местных сказок, и узнаете, кто придумал этого персонажа. Мы насладимся видом на озёро Кабан и отправимся в Старо-Татарскую слободу. Гуляя по кварталу, вы полюбуетесь домами знати 19 века и познакомитесь с их жизнью и бытом. Кроме того, я расскажу о непростой судьбе слободы и её жителей и приведу вас к одной из старейших мечетей Европы — Аль-Марджани.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Организационные детали

  • Расписание красных и синих маршрутов вы можете найти в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Казани, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 8 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часов на площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Свидание с Казанью каждый день (Оксана)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Дарья)Свидание с Казанью каждый день (Ирина)Свидание с Казанью каждый день (Денис)
А
Анастасия
28 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно (гид - Эльмира), рассказ был интересный, познавательный, без перегруженности ненужными фактами, но при этом хотелось слушать и слушать. Спасибо большое за отличную организацию.
А
Алексей
22 окт 2025
Спасибо Ляйсан за отличную экскурсию.
А
Алексей
21 окт 2025
Спасибо Ленаре за отличную экскурсию
Мария
Мария
3 окт 2025
Нам повезло с экскурсоводом! Диляра очень интересно рассказывала историческую и сказачную часть города!
О
Оксана
10 сен 2025
Эльмира - прекрасна! Благодаря ей мы увидели совсем другую сторону Казани! Более научную, где Казань - Родина великих ученых и писателей. Рекомендую экскурсию для тех кто хочет узнать что-то новое о городе, а не просто стандартные маршруты!
В
Вовненко
30 авг 2025
Ходили с подругой, экскурсия понравилась. Гидом у нас была Ляйсан, она оказалась прекрасным рассказчиком, охотно отвечала на вопросы и давала пояснения. В экскурсию вплетены исторические факты и есть некоторая попытка
выстроить хронологию развития города, но в большей степени это, конечно, экскурсия, посвящённая знаковым постройкам и местам - рассказывают в основном про них, а цельная история города собирается довольно мозаично. Показали нам даже больше, чем было заявлено, поэтому немного устали в конце от долгих стояний на месте (но это закономерно, учитывая формат). Благодарим за хорошо проведённое время!

С
Сергей
21 авг 2025
Перед экскурсией случился форс-мажор, не смогли на ней присутствовать. Очень благодарны организаторам, которые согласились перенести её на другой день! Экскурсией остались очень довольны. Гид был грамотный, эрудированный, доброжелательный.
Т
Татьяна
20 авг 2025
Отличная экскурсия. Была на синем маршруте с гидом Эльмирой. Был дождь и другие участки перенесли экскурсию, поэтому получилась индивидуальная прогулка. Эльмира очень приятная, эрудированная девушка, классное сочетание душевности и профессионализма. Отдельно хотела отметить работу организаторов. Менеджер была очень приятная и предупредильная, не шаблонные ответы.
Д
Дарья
11 авг 2025
Мы с друзьями приехали в Казань первый раз и решили начать знакомство с городом с пешей прогулки по центру. У нас был красный маршрут с гидом Эльмирой. Все прошло замечательно! Экскурсия была очень увлекательной и познавательной благодаря нашему гиду.
Саша
Саша
8 авг 2025
К сожалению, экскурсия не понравилась. По ощущениям мы очень детально узнали историю университета, но не сформировалось полной картинки по истории Казани. Экскурсовод очень прыгал с события на событие из-за этого сложилось впечатление огромного количества рандомных фактов (опять же преимущественно про университет, который занял половину экскурсии). Не советую.
Российская команда гидов
Российская команда гидов
Ответ организатора:
Саша, спасибо, что поделились впечатлениями. Нам жаль, что выбранный маршрут показался вам недостаточно полным. У нас действительно есть два разных
маршрута: один - знаковые места города, на котором вы были, другой — символы и история казанских татар. Возможно, второй маршрут был бы ближе вашим ожиданиям.

С
Светлана
3 авг 2025
Подойдет для тех, кто уже был в Казани и все основные маршруты прошёл.
М
Мария
23 июл 2025
Очень понравился экскурсовод Ленара, ее манера общения и подача материала. С ней будет комфортно от мала до велика. Если вы путешествуете с собакой, то эта обзорная экскурсия (красный маршрут) идеально вам подойдет. Единственное место, которое не получится посетить в этом случае с группой это Собой Петра и Павла. Маршрут будет посилен и для разных возрастных групп. Рекомендуем к посещению.
Е
Екатерина
19 июл 2025
Много интересных фактов о городе, легкая, интересная подача информации. Прогулка по красивым местам с видами, куда бы точно не дошли сами, не зная город. Экскурсия делает посещение города наполненным!
И
Ирина
17 июл 2025
Все понравилось, у нас был красный маршрут, нам показали много интересных мест, сами бы до них не дошли, рекомендую, особенно понравилось арка, и возможность пообщаться и сказать друг другу нужные слова. Наш экскурсовод - молодец!
Денис
Денис
16 июл 2025
Для первого знакомства с Казанью - идеально! Гид Эльмира не только с большими познаниями рассказывала и показывала, но и отвечала по пути на любые вопросы. Все было мило и душевно. Маршрут был через Татарскую слободу - аттракцион для туристов.
Входит в следующие категории Казани

