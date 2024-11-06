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Мы пройдём по улице — обязательной для знакомства с Казанью. Вы услышите её историю, узнаете, почему из проезжей она стала пешеходной и как менялась сквозь века. Увидите доходные дома, зайдёте в старейшую аптеку и сфотографируетесь с «Конём в пальто». Полюбуетесь зданием банка и выясните, при каких обстоятельствах пропал золотой запас России. И многое другое!