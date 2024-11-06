Мы пройдём по улице — обязательной для знакомства с Казанью. Вы услышите её историю, узнаете, почему из проезжей она стала пешеходной и как менялась сквозь века. Увидите доходные дома, зайдёте в старейшую аптеку и сфотографируетесь с «Конём в пальто». Полюбуетесь зданием банка и выясните, при каких обстоятельствах пропал золотой запас России. И многое другое!
Описание экскурсии
- Вы встретитесь с героями сказок Габдуллы Тукая.
- Зайдёте в самую старую аптеку Казани и музей при ней.
- Рассмотрите доходные особняки 19–20 века.
- Потрёте башмак памятника Шаляпину на удачу.
- Полюбуетесь Богоявленской колокольней и зданием Национального банка.
- Покидаете монетки в фонтаны (летом).
- Увидите первый гастроном в городе, он же «Шершавый» дом.
- Сфотографируйтесь у памятника «Конь в пальто».
- Пройдёте по Аллее татарских звёзд.
- Услышите про русский драматический театр в Казани.
- Посидите в карете и познакомитесь с Котом Казанским.
Организационные детали
- Длительность экскурсии от 1 часа до 1,5 часов.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет.
- Улица Баумана пешеходная и временами шумная.
- Напишите нам заранее и мы вместе подберём, куда вам можно сходить после экскурсии — в пешей доступности есть кафе, театры, музеи, стендап-клуб, кинотеатр и другие заведения.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Лариса. Я родилась в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитацию в Казанском кремле и Казани. Вместе со своими коллегами покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
6 ноя 2024
Спасибо Ларисе за увлекательный рассказ. В Казани были 10 раз. Очень доступно и интересно по знакомым местам, которые она открыла для нас с новой стороны. Также спасибо за доброжелательность и возможность перенести экскурсию на полчаса пораньше.
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