Эльвина проводит ещё 1 экскурсию

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Иннополис, Свияжск и этнографический музей

Побывать в Кремниевой долине Татарстана, изучить старинный остров-град и посетить этно-деревню

Эльвина
Эльвина – Гид из Казани
Вы откроете музей-заповедник с поразительной плотностью памятников старины, осознаете роль крепости в правлении Ивана Грозного и проследите эпохи православного центра Поволжья с 16 века до наших дней.

В деревне «Татар авалы» познакомитесь с традиционным татарским бытом.

А также исследуете город 🏙️ инноваций и высоких технологий, построенный в чистом поле.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск
Вы посетите знаковое место, без которого Ивану Грозному не удалось бы взять Казань. Узнаете, как за месяц отстроили город-крепость, ставший христианским центром региона. Осмотрите обители 16 века с ансамблем Успенского монастыря. Побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок», увидите конный двор и перенесетесь в эпоху 19 века. Выясните, как Свияжск пережил тяжелые времена 20 века и как возрождается в наши дни. Обойдете весь остров 🏝️ с его аутентичными домиками и откроете завораживающие панорамы Волги и Свияги.

Иннополис — город 🏙️ будущего
В самом молодом городе России, построенном с нуля на пустыре, вы перенесетесь в мир инноваций и познакомитесь с проектом, воплотившим идеи новой организации городской среды. Осмотрите университет, в котором готовят дефицитных специалистов в сфере высоких технологий и робототехники. Пройдете по жилому кварталу, увидите здания технопарка, спортивные площадки и дворы. А на прогулке 👣 поговорим о том, как планируют дальше развивать Иннополис и привлекать новых жителей.

Этнографический музей 🖼 под открытым небом
Третий объект программы — снова взгляд в прошлое. Вы посетите интересный комплекс «Татар авылы», где воссоздали традиционный быт и культуру старинной татарской деревни. Здесь вы узнаете, как жили татары 100 лет назад, выясните, почему дом делился на две половины, сможете, как в старые времена, набрать воды из колодца «журавль» и покататься на древних качелях «доган». А еще увидите мельницу, построенную женщинами во время Великой Отечественной войны, и посетите зоопарк, который редко оставляет посетителей равнодушными.

⛴ В сезон речной навигации вернуться в Казань можно на пароме по Волге-матушке всего за 25 минут и без качки. По пути вы оцените панорамы речных берегов и взглянете на Храм всех религий — один их символов современной Казани, об идее которого мы обязательно поговорим отдельно.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты в Свияжск — 100 руб. /человека, в музей «Татар авалы» — 200 руб. /человека (если экскурсию ⛳ проводит сам хозяин деревни, его услуга оплачивается отдельно от 500 до 1000 руб., в зависимости от программы)
  • Трансфер на легковом автомобиле 🚘 — 4000 руб., минивене — 6400 руб., микроавтобусе — 8000 руб.
  • Билеты на паром по Волге с мая по ноябрь — 250 руб. /человека

По желанию, татарскую деревню можно заменить музеем археологии дерева «Татарская слободка» в Свияжске.

Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Иннополис, Свияжск и этнографический музей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эльвина
Эльвина
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эльвина, я гид с десятилетним опытом работы. Родилась и выросла в Казани и всегда интересовалась ее историей и архитектурой. После университета закончила курсы экскурсоводов — и мое увлечение стало профессией. С радостью покажу вам чудесную татарскую столицу и расскажу о ней самое интересное!
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Эльвина проводит ещё 1 экскурсию

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