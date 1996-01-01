Эльвина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы посетите знаковое место, без которого Ивану Грозному не удалось бы взять Казань. Узнаете, как за месяц отстроили город-крепость, ставший христианским центром региона. Осмотрите обители 16 века с ансамблем Успенского монастыря. Побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок», увидите конный двор и перенесетесь в эпоху 19 века. Выясните, как Свияжск пережил тяжелые времена 20 века и как возрождается в наши дни. Обойдете весь остров 🏝️ с его аутентичными домиками и откроете завораживающие панорамы Волги и Свияги.

Иннополис — город 🏙️ будущего

В самом молодом городе России, построенном с нуля на пустыре, вы перенесетесь в мир инноваций и познакомитесь с проектом, воплотившим идеи новой организации городской среды. Осмотрите университет, в котором готовят дефицитных специалистов в сфере высоких технологий и робототехники. Пройдете по жилому кварталу, увидите здания технопарка, спортивные площадки и дворы. А на прогулке 👣 поговорим о том, как планируют дальше развивать Иннополис и привлекать новых жителей.

Этнографический музей 🖼 под открытым небом

Третий объект программы — снова взгляд в прошлое. Вы посетите интересный комплекс «Татар авылы», где воссоздали традиционный быт и культуру старинной татарской деревни. Здесь вы узнаете, как жили татары 100 лет назад, выясните, почему дом делился на две половины, сможете, как в старые времена, набрать воды из колодца «журавль» и покататься на древних качелях «доган». А еще увидите мельницу, построенную женщинами во время Великой Отечественной войны, и посетите зоопарк, который редко оставляет посетителей равнодушными.

⛴ В сезон речной навигации вернуться в Казань можно на пароме по Волге-матушке всего за 25 минут и без качки. По пути вы оцените панорамы речных берегов и взглянете на Храм всех религий — один их символов современной Казани, об идее которого мы обязательно поговорим отдельно.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билеты в Свияжск — 100 руб. /человека, в музей «Татар авалы» — 200 руб. /человека (если экскурсию ⛳ проводит сам хозяин деревни, его услуга оплачивается отдельно от 500 до 1000 руб., в зависимости от программы)

Трансфер на легковом автомобиле 🚘 — 4000 руб., минивене — 6400 руб., микроавтобусе — 8000 руб.

Билеты на паром по Волге с мая по ноябрь — 250 руб. /человека

По желанию, татарскую деревню можно заменить музеем археологии дерева «Татарская слободка» в Свияжске.