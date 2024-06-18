В музее около 7 тысяч уникальных экспонатов — самые интересные из них вы увидите на экскурсии.
А некоторые даже потрогаете своими руками! В формате увлекательного диалога я расскажу, как Казань и берега Волги заселялись 40 тысяч лет назад, и поделюсь множеством интересных историй о республике.
А некоторые даже потрогаете своими руками! В формате увлекательного диалога я расскажу, как Казань и берега Волги заселялись 40 тысяч лет назад, и поделюсь множеством интересных историй о республике.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За несколько часов увлекательного путешествия во времени вы увидите, как жили люди со времён каменного века до века двадцатого. Сможете посидеть в кочевой юрте и татарском деревенском доме, примерить доспехи воина Золотой Орды. А ещё выучите несколько слов на татарском!
И узнаете:
- откуда татары пришли в Поволжье и как они приняли ислам
- сколько раз Иван Грозный брал Казань
- почему казанского дракона зовут Зилант
- костюм какого народа больше всего понравился Екатерине Великой
- почему Емельян Пугачев просил милостыню в Казани
- кто теперь учится в институте благородных девиц
- что означает слово «сабантуй» и многое другое
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: 450 руб. /взрослый, 225 руб. /льготный, дети до 18 лет бесплатно, билет для гида не нужен
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Казани
Меня зовут Гульнара, я коренная жительница Казани, бывший педагог и журналист. Знаю о событиях древней и новейшей истории города и края. Переучилась на гида, сейчас внештатный экскурсовод Национального музея РеспубликиЗадать вопрос
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