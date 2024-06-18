В музее около 7 тысяч уникальных экспонатов — самые интересные из них вы увидите на экскурсии. А некоторые даже потрогаете своими руками! В формате увлекательного диалога я расскажу, как Казань и берега Волги заселялись 40 тысяч лет назад, и поделюсь множеством интересных историй о республике.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За несколько часов увлекательного путешествия во времени вы увидите, как жили люди со времён каменного века до века двадцатого. Сможете посидеть в кочевой юрте и татарском деревенском доме, примерить доспехи воина Золотой Орды. А ещё выучите несколько слов на татарском!

И узнаете:

откуда татары пришли в Поволжье и как они приняли ислам

сколько раз Иван Грозный брал Казань

почему казанского дракона зовут Зилант

костюм какого народа больше всего понравился Екатерине Великой

почему Емельян Пугачев просил милостыню в Казани

кто теперь учится в институте благородных девиц

что означает слово «сабантуй» и многое другое

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: 450 руб. /взрослый, 225 руб. /льготный, дети до 18 лет бесплатно, билет для гида не нужен