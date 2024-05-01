Архитектура и археология – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Казани, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
  2. Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
  3. Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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