1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 мая 2024Ольга - супер гид! Интересно с первой минуты
- ДДенис1 апреля 2024Очень интересная экскурсия, отзывчивый, внимательный экскурсовод, совсем не устали, хотя не было свободной минуты
- ААнна13 января 2024Было невероятно холодно, но всё равно поездка состоялась. Лариса не смогла быть, и вместо была Галина, которая проживает в Свияжске. Это
- ВВалерий6 января 2024Понравился гид, всё очень подробно и интересно, спасибо большое
- ААркадий25 сентября 2023Спасибо большое Марату за очень интересную, содержательную экскурсию! Приятно провели время и узнали много всего интересного! Рекомендую его, как гида!
- ТТатьяна13 марта 2023Спасибо большое нашему гиду Николаю))) Ёмко, интересно, душевно. Как будто пообщались и погуляли с хорошим старым знакомым) Узнали много нового) Некоторые факты очень удивили)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Архитектура и археология»
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