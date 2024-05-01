читать дальше было очень здорово. Галина смогла увлечь детей (2 мальчика по 11 лет), невероятно интересно рассказывала, не смотря на холод всё прошло бодро и весело.

Было невероятно холодно, но всё равно поездка состоялась. Лариса не смогла быть, и вместо была Галина, которая проживает в Свияжске. Это