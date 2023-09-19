Проведите время как местные жители Казани, посетив два популярных парка: центральный парк им. Горького и экстрим-парк. Прогулка по живописным тропинкам откроет вам богатую историю парка Горького, где можно увидеть арт-объекты и светомузыкальный Танцующий фонтан. В экстрим-парке вас ждёт галерея стрит-арта и спортивные площадки. Экскурсия подарит уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Татарстана, насладиться видами и атмосферой города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только

Мы посетим главный парк Казани с богатой историей. Я раскрою, почему его называли русской Швейцарией, как здесь отдыхали городская интеллигенция, студенты и купцы. Покажу романтическое место с арт-объектами, светомузыкальный Танцующий фонтан и невероятный вид на мост Миллениум. Если повезёт, мы сможем покормить белок, которые живут в парке и стали почти ручными.

Экстрим-парк: граффити, скейтеры и спортивные площадки

Вместе мы осмотрим самый крупный молодежный экстрим-парк Европы. Вы полюбуетесь галереей стрит-арта и оцените грандиозные спортивные площадки. Я расскажу, как появилась идея организации этого необычного парка и как она была реализована, как новую точку на карте приняли местные жители и какие ивенты здесь проходили.

Организационные детали

В парках можно купить вкусные напитки (оплачиваются дополнительно).