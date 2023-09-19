Проведите время как местные жители Казани, посетив два популярных парка: центральный парк им. Горького и экстрим-парк.
Прогулка по живописным тропинкам откроет вам богатую историю парка Горького, где можно увидеть арт-объекты и светомузыкальный Танцующий фонтан. В экстрим-парке вас ждёт галерея стрит-арта и спортивные площадки.
Экскурсия подарит уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Татарстана, насладиться видами и атмосферой города
Прогулка по живописным тропинкам откроет вам богатую историю парка Горького, где можно увидеть арт-объекты и светомузыкальный Танцующий фонтан. В экстрим-парке вас ждёт галерея стрит-арта и спортивные площадки.
Экскурсия подарит уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Татарстана, насладиться видами и атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 🎨 Вдохновение от стрит-арта
- 🏞️ Вид на мост Миллениум
- 🎵 Светомузыкальный фонтан
- 🤝 Дружеская атмосфера
Что можно увидеть
- Парк Горького
- Экстрим-парк
- Танцующий фонтан
- Мост Миллениум
Описание экскурсии
Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только
Мы посетим главный парк Казани с богатой историей. Я раскрою, почему его называли русской Швейцарией, как здесь отдыхали городская интеллигенция, студенты и купцы. Покажу романтическое место с арт-объектами, светомузыкальный Танцующий фонтан и невероятный вид на мост Миллениум. Если повезёт, мы сможем покормить белок, которые живут в парке и стали почти ручными.
Экстрим-парк: граффити, скейтеры и спортивные площадки
Вместе мы осмотрим самый крупный молодежный экстрим-парк Европы. Вы полюбуетесь галереей стрит-арта и оцените грандиозные спортивные площадки. Я расскажу, как появилась идея организации этого необычного парка и как она была реализована, как новую точку на карте приняли местные жители и какие ивенты здесь проходили.
Организационные детали
В парках можно купить вкусные напитки (оплачиваются дополнительно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ЦПКО им. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2889 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам. Влюблён в Казань
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В дружелюбной беседе прошлись по тропинкам парка, посмотрели на город с
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Л
Были с детьми на экскурсии «неформальная Казань».
Все очень понравилось. Алмаз показал самые интересные места парка Горького и рассказал о его истории. Детям, да и не только им, очень понравился танцующие
Все очень понравилось. Алмаз показал самые интересные места парка Горького и рассказал о его истории. Детям, да и не только им, очень понравился танцующие
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Г
Прогулка по парку Горького и спортивному комплексу "Урам", замечательный вид со смотровой площадки, мемориал и множество белок) На столбах моста "Миллениум" сохранилось несколько красивых граффити с фестиваля, и на этом
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В
Экскурсия классная! ❤️❤️❤️ Интересная подача, было очень познавательно. Два часа прошли незаметно. Алмаз коммуникабельный и открытый, хочется больше таких экскурсий для полезного времяпрепровождения. 😃Увидели Казань с другой стороны, глазами казанцев. Узнали чем живет молодежь и как много делается для жителей города. Рекомендую 100% тем, кто устал от стандартных, монотонных экскурсий. 😎 Алмаз, большое Вам спасибо 🙏
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Е
Очень интересная познавательная экскурсия. Посетили 2 парка. Из классического парка имени Горького мы прошли к экстрим-парку с разнообразными трамплинами, полями для игры в футбол и пляжный волейбол. Экстрим-парк-это место притяжения молодежи, где каждый найдет развлечение по душе. Этот парк расположен на набережной по которой мы потом самостоятельно прошли до Кремля. Алмаз рассказал интересные факты из жизни Казани и его жителей.
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И
Если вы хотите увидеть как живут местные, то эта экскурсия для вас. Все прошло в неформальной дружеской беседе. Алмаз, замечательный рассказчик, может поддержать и развить тему из любого, заданного вами вопроса. Спасибо за отличную прогулку и замечательные эмоции от города и вайба.
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