Приглашаю вас провести время как местные и в моей душевной компании отправиться в два любимых парка жителей Казани: центральный парк им. Горького и экстрим-парк. Мы не спеша пройдём по живописным тропинкам, останавливаясь в самых интересных местах. Я в дружеском формате расскажу о Татарстане: его культуре, традициях, кухне и спорте.

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Описание

Что вас ожидает

Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только

Мы посетим главный парк Казани с богатой историей. Я раскрою, почему его называли русской Швейцарией, как здесь отдыхали городская интеллигенция, студенты и купцы. Покажу романтическое место с арт-объектами, светомузыкальный Танцующий фонтан и невероятный вид на мост Миллениум. Если повезёт, мы сможем покормить белок, которые живут в парке и стали почти ручными.

Экстрим-парк: граффити, скейтеры и спортивные площадки

Вместе мы осмотрим самый крупный молодежный экстрим-парк Европы. Вы полюбуетесь галереей стрит-арта и оцените грандиозные спортивные площадки. Я расскажу, как появилась идея организации этого необычного парка и как она была реализована, как новую точку на карте приняли местные жители и какие ивенты здесь проходили.

Организационные детали

В парках можно купить вкусные напитки (оплачиваются дополнительно).