Неформальная Казань

Погулять по ухоженным паркам с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас провести время как местные и в моей душевной компании отправиться в два любимых парка жителей Казани: центральный парк им. Горького и экстрим-парк. Мы не спеша пройдём по живописным тропинкам, останавливаясь в самых интересных местах. Я в дружеском формате расскажу о Татарстане: его культуре, традициях, кухне и спорте.
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Неформальная Казань
Ближайшие даты:
5
июн
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июн
9
июн
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только

Мы посетим главный парк Казани с богатой историей. Я раскрою, почему его называли русской Швейцарией, как здесь отдыхали городская интеллигенция, студенты и купцы. Покажу романтическое место с арт-объектами, светомузыкальный Танцующий фонтан и невероятный вид на мост Миллениум. Если повезёт, мы сможем покормить белок, которые живут в парке и стали почти ручными.

Экстрим-парк: граффити, скейтеры и спортивные площадки

Вместе мы осмотрим самый крупный молодежный экстрим-парк Европы. Вы полюбуетесь галереей стрит-арта и оцените грандиозные спортивные площадки. Я расскажу, как появилась идея организации этого необычного парка и как она была реализована, как новую точку на карте приняли местные жители и какие ивенты здесь проходили.

Организационные детали

В парках можно купить вкусные напитки (оплачиваются дополнительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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Летние
Парки
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