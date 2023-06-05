Погулять по ухоженным паркам с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Приглашаю вас провести время как местные и в моей душевной компании отправиться в два любимых парка жителей Казани: центральный парк им. Горького и экстрим-парк. Мы не спеша пройдём по живописным тропинкам, останавливаясь в самых интересных местах. Я в дружеском формате расскажу о Татарстане: его культуре, традициях, кухне и спорте.
Ближайшие даты:
5
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7
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только
Мы посетим главный парк Казани с богатой историей. Я раскрою, почему его называли русской Швейцарией, как здесь отдыхали городская интеллигенция, студенты и купцы. Покажу романтическое место с арт-объектами, светомузыкальный Танцующий фонтан и невероятный вид на мост Миллениум. Если повезёт, мы сможем покормить белок, которые живут в парке и стали почти ручными.
Экстрим-парк: граффити, скейтеры и спортивные площадки
Вместе мы осмотрим самый крупный молодежный экстрим-парк Европы. Вы полюбуетесь галереей стрит-арта и оцените грандиозные спортивные площадки. Я расскажу, как появилась идея организации этого необычного парка и как она была реализована, как новую точку на карте приняли местные жители и какие ивенты здесь проходили.
Организационные детали
В парках можно купить вкусные напитки (оплачиваются дополнительно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 126 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Татарстану. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
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