Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю

Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии

Леонид
Леонид – экскурсионное агентство из Казани
Мечети и соборы, старинные слободы и современные здания, татарская и русская культуры — вы составите представление о многогранной Казани на этой экскурсии 🧭 в группе до 40 человек.

На автобусе 🚌 проедете по центральным улицам и по Старо-Татарской слободе.

А во второй части программы посетите объекты Казанского кремля и погуляете по улице Баумана.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 700 ₽ за человека

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Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю

Что вас ожидает

Места-символы Казани за 4 часа
Это время пройдет интересно — в компании опытного гида, который расскажет об истории 📖 древнего города, о его архитектуре и местном менталитете.

Вы увидите:

  • Старо-Татарскую слободу, где полюбуетесь деревянными особняками
  • Озеро Кабан, окруженное легендами и тайнами
  • Здание-парусник Татарского театра им. Г. Камала
  • Церковь ⛪ Св. Варвары — символические «Ворота в Сибирь»
  • Казанский Федеральный Университет
  • Суконную слободу и канал Булак
  • Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани
  • Спасскую башню — главный вход в кремль
  • Нарядную пешеходную улицу Баумана

Вы посетите:

  • Крестовоздвиженскую церковь ⛪, где хранится Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери
  • Казанский кремль: осмотрите Пушечный двор, корпус Юнкерского училища, падающую башню Сююмбике, Президентский дворец и усыпальницы казанских ханов
  • Мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор — два храма на территории кремля

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 (2 часа) и пешком (2 часа) в группе до 40 человек
  • Входные билеты 🎫 и страховка в дороге включены в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Площади Тысячелетия
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Леонид
Леонид
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждем вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
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