Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Леонид – экскурсионное агентство из Казани

Мечети и соборы, старинные слободы и современные здания, татарская и русская культуры — вы составите представление о многогранной Казани на этой экскурсии 🧭 в группе до 40 человек.



На автобусе 🚌 проедете по центральным улицам и по Старо-Татарской слободе.



А во второй части программы посетите объекты Казанского кремля и погуляете по улице Баумана.