Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает
Места-символы Казани за 4 часа Это время пройдет интересно — в компании опытного гида, который расскажет об истории 📖 древнего города, о его архитектуре и местном менталитете. Вы увидите: Старо-Татарскую слободу, где полюбуетесь деревянными особняками Озеро Кабан, окруженное легендами и тайнами Здание-парусник Татарского театра им. Г. Камала Церковь ⛪ Св. Варвары — символические «Ворота в Сибирь» Казанский Федеральный Университет Суконную слободу и канал Булак Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани Спасскую башню — главный вход в кремль Нарядную пешеходную улицу Баумана Вы посетите: Крестовоздвиженскую церковь ⛪, где хранится Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери Казанский кремль: осмотрите Пушечный двор, корпус Юнкерского училища, падающую башню Сююмбике, Президентский дворец и усыпальницы казанских ханов Мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор — два храма на территории кремля Организационные детали Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 (2 часа) и пешком (2 часа) в группе до 40 человек Входные билеты 🎫 и страховка в дороге включены в стоимость, дополнительных расходов нет Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Площади Тысячелетия
Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 11:00 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Леонид
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждем вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Напишите мне Выберите дату и оставьте комментарий в форме Еще несколько необычных экскурсий в Казани Кто такие татары
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