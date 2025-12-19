Казань, утопающая в огнях после заката, особенно впечатляет в новогодний период. Архитектурные детали становятся более выразительными благодаря праздничной подсветке.
Мы приглашаем вас прогуляться по улицам третьей столицы, где свет подчеркивает величие Казанского Кремля, превращает детский театр кукол в дворец и добавляет еще больше волшебства новогодним праздникам.
Описание экскурсииКазань, сверкающая тысячами огней после заката, завораживает и притягивает внимание, особенно в новогодний период, когда город наполняется яркими огнями и праздничной подсветкой. В это время архитектурные детали становятся ещё более выразительными, а магия огней создает особую атмосферу. Подсветка играет ключевую роль в архитектуре, акцентируя внимание на элементах, невидимых днем. Мы приглашаем вас прогуляться по улицам третьей столицы, где свет подчеркивает величие кремля, превращает театр в дворец и добавляет еще больше волшебства новогодним праздникам, создавая незабываемое настроение. Важная информация: Мы заберём вас по месту вашего проживания в Казани и доставим обратно. Если вы путешествуете с маленькими детьми, сообщите это при бронировании. Мы предоставим детские кресла.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Детский театр кукол «Экият»
- Этнографическая деревня «Туган Авылым»
- Казанский кремль (без посещения внутри)
- Футбольный стадион
- Дворец земледельцев
- ЗАГС «Чаша»
- Центральная городская Елка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания гостей
Завершение: По пожеланию гостя в районе центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы заберём вас по месту вашего проживания в Казани и доставим обратно
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, сообщите это при бронировании. Мы предоставим детские кресла
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
