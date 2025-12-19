Описание Фото Ответы на вопросы Казань, утопающая в огнях после заката, особенно впечатляет в новогодний период. Архитектурные детали становятся более выразительными благодаря праздничной подсветке.



Мы приглашаем вас прогуляться по улицам третьей столицы, где свет подчеркивает величие Казанского Кремля, превращает детский театр кукол в дворец и добавляет еще больше волшебства новогодним праздникам.

Рената Ваш гид в Казани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Казань, сверкающая тысячами огней после заката, завораживает и притягивает внимание, особенно в новогодний период, когда город наполняется яркими огнями и праздничной подсветкой. В это время архитектурные детали становятся ещё более выразительными, а магия огней создает особую атмосферу. Подсветка играет ключевую роль в архитектуре, акцентируя внимание на элементах, невидимых днем. Мы приглашаем вас прогуляться по улицам третьей столицы, где свет подчеркивает величие кремля, превращает театр в дворец и добавляет еще больше волшебства новогодним праздникам, создавая незабываемое настроение. Важная информация: Мы заберём вас по месту вашего проживания в Казани и доставим обратно. Если вы путешествуете с маленькими детьми, сообщите это при бронировании. Мы предоставим детские кресла.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату