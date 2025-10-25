Вечерняя Казань раскрывается с новой стороны, когда огни города освещают его архитектурные шедевры.
Экскурсия на минивэне предлагает уникальную возможность увидеть такие знаковые места, как Дворец земледельцев и Театр кукол «Экият». Завершите вечер на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий вид на город.
Это идеальный способ провести вечер в Казани, наслаждаясь ее культурными и архитектурными достопримечательностями
Экскурсия на минивэне предлагает уникальную возможность увидеть такие знаковые места, как Дворец земледельцев и Театр кукол «Экият». Завершите вечер на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий вид на город.
Это идеальный способ провести вечер в Казани, наслаждаясь ее культурными и архитектурными достопримечательностями
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Вечерняя атмосфера Казани
- 🚐 Комфортная поездка на минивэне
- 🏰 Уникальные архитектурные объекты
- 🎡 Вид с колеса обозрения
- 🌆 Неповторимые панорамы города
Что можно увидеть
- Центр семьи «Казан»
- Театр кукол «Экият»
- Татарская деревня «Туган Авылым»
- Дворец земледельцев
- Новый театр имени Камала
- Национальная библиотека
- Колесо обозрения «Вокруг света»
Описание экскурсии
Во время поездки вы увидите:
- Центр семьи «Казан» — Дворец бракосочетаний в форме чаши
- Театр кукол «Экият» — словно сказочный замок, сверкающий в темноте
- Татарскую деревню «Туган Авылым» в самом центре города
- Дворец земледельцев — здание в европейском стиле с вечерней подсветкой
- Новый театр имени Камала — напоминающий корабль над озером Кабан
- Смoтровую площадку у Национальной библиотеки — с видом на Казанскую Ривьеру и колесо обозрения
- И, конечно, само колесо обозрения «Вокруг света» — с поездкой в одной из его тематических кабинок
В пути предусмотрены короткие остановки с выходами — чтобы успеть не только рассмотреть, но и прочувствовать атмосферу каждого места.
Организационные детали
- При бронировании данной экскурсии 4 и менее участниками, программа будет проходить на личном автомобиле гида — Toyota Corolla или Ssang Young
- Билеты на колесо обозрения оплачиваются дополнительно: взрослый — 550 ₽, детский до 14 лет — 450 ₽
в пятницу и субботу в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 окт 2025
Благодарность Константину за проведенную индивидуальную экскурсию!!!
Максим
12 окт 2025
Заказывали вечернюю экскурсию 11.10 на минивэне в малой группе.
В итоге, кроме нас 2-х группы не набралось и получилась индивидуальная экскурсия на личном авто гида Константина!
Очень понравился подход по выбору маршрута
В итоге, кроме нас 2-х группы не набралось и получилась индивидуальная экскурсия на личном авто гида Константина!
Очень понравился подход по выбору маршрута
Мария
13 сен 2025
Отличная экскурсия! Константин прекрасный гид, хорошо знает город и его историю! В ходе экскурсии добавлял интересные факты, о которых может знать только местный житель! Рекомендую данную экскурсию и гида - Константина!!!
Ю
Юлия
10 авг 2025
Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.
О
Ольга
3 авг 2025
Все отлично, спасибо!
А
Алина
13 июл 2025
Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов, историй. А как Марсель читал легенду о Шурале в стихотворной форме!! И дочь и я были в восторге. Посмотрели на Казань в вечерних огнях, очень красиво!
Лариса
12 июл 2025
Очень благодарны за экскурсию Марселю Мансуровичу. Интересно, в цветных красках, познавательно, с чувством юмора нам рассказали о городе Казани. Мы узнали Казань с необычной интересной стороны и посмотрели на красивый вечерний город.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни и сюжеты вечерней Казани
Нескучное авто-путешествие по главным достопримечательностям ночного города
19 ноя в 19:00
21 ноя в 21:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Казань в свете ночных огней
Откройте для себя Казань в новом свете! Прогулка по ночному городу с посещением колеса обозрения подарит незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1500 ₽ за человека