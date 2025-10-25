Мои заказы

Огни Казани из окна минивэна

Вечерняя Казань обретает волшебство: яркие огни, удивительные здания и панорамные виды. Откройте для себя город с новой стороны в минивэне
Вечерняя Казань раскрывается с новой стороны, когда огни города освещают его архитектурные шедевры.

Экскурсия на минивэне предлагает уникальную возможность увидеть такие знаковые места, как Дворец земледельцев и Театр кукол «Экият». Завершите вечер на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий вид на город.

Это идеальный способ провести вечер в Казани, наслаждаясь ее культурными и архитектурными достопримечательностями
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Вечерняя атмосфера Казани
  • 🚐 Комфортная поездка на минивэне
  • 🏰 Уникальные архитектурные объекты
  • 🎡 Вид с колеса обозрения
  • 🌆 Неповторимые панорамы города
Огни Казани из окна минивэна© Эльмира
Огни Казани из окна минивэна© Эльмира
Огни Казани из окна минивэна© Эльмира

Что можно увидеть

  • Центр семьи «Казан»
  • Театр кукол «Экият»
  • Татарская деревня «Туган Авылым»
  • Дворец земледельцев
  • Новый театр имени Камала
  • Национальная библиотека
  • Колесо обозрения «Вокруг света»

Описание экскурсии

Во время поездки вы увидите:

  • Центр семьи «Казан» — Дворец бракосочетаний в форме чаши
  • Театр кукол «Экият» — словно сказочный замок, сверкающий в темноте
  • Татарскую деревню «Туган Авылым» в самом центре города
  • Дворец земледельцев — здание в европейском стиле с вечерней подсветкой
  • Новый театр имени Камала — напоминающий корабль над озером Кабан
  • Смoтровую площадку у Национальной библиотеки — с видом на Казанскую Ривьеру и колесо обозрения
  • И, конечно, само колесо обозрения «Вокруг света» — с поездкой в одной из его тематических кабинок

В пути предусмотрены короткие остановки с выходами — чтобы успеть не только рассмотреть, но и прочувствовать атмосферу каждого места.

Организационные детали

  • При бронировании данной экскурсии 4 и менее участниками, программа будет проходить на личном автомобиле гида — Toyota Corolla или Ssang Young
  • Билеты на колесо обозрения оплачиваются дополнительно: взрослый — 550 ₽, детский до 14 лет — 450 ₽

в пятницу и субботу в 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1850 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,
читать дальше

в первую очередь, тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия! Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
Татьяна
25 окт 2025
Благодарность Константину за проведенную индивидуальную экскурсию!!!
Благодарность Константину за проведенную индивидуальную экскурсию!!!Благодарность Константину за проведенную индивидуальную экскурсию!!!
Максим
Максим
12 окт 2025
Заказывали вечернюю экскурсию 11.10 на минивэне в малой группе.
В итоге, кроме нас 2-х группы не набралось и получилась индивидуальная экскурсия на личном авто гида Константина!
Очень понравился подход по выбору маршрута
читать дальше

исходя из наших предпочтений и пожеланий)
Константин очень любит свой город и регион, много знает и рассказывает интересные не обычные факты! При этом, умеет слушать и поддержать диалог) получилась и экскурсия и приятная беседа и обмен фактами в дискуссии))) советую однозначно!

Заказывали вечернюю экскурсию 11.10 на минивэне в малой группе.
Мария
Мария
13 сен 2025
Отличная экскурсия! Константин прекрасный гид, хорошо знает город и его историю! В ходе экскурсии добавлял интересные факты, о которых может знать только местный житель! Рекомендую данную экскурсию и гида - Константина!!!
Отличная экскурсия! Константин прекрасный гид, хорошо знает город и его историю! В ходе экскурсии добавлял интересныеОтличная экскурсия! Константин прекрасный гид, хорошо знает город и его историю! В ходе экскурсии добавлял интересные
Ю
Юлия
10 авг 2025
Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.
Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.Большое спасибо гиду Константину. Вечерняя Казань очень красива. Экскурсия замечательная.
О
Ольга
3 авг 2025
Все отлично, спасибо!
Все отлично, спасибо!
А
Алина
13 июл 2025
Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов, историй. А как Марсель читал легенду о Шурале в стихотворной форме!! И дочь и я были в восторге. Посмотрели на Казань в вечерних огнях, очень красиво!
Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов,Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов,Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов,Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов,Замечательная интересная экскурсия! Гид Марсель очень артистичный, рассказывает с любовью к родному городу. Много занимательных фактов,
Лариса
Лариса
12 июл 2025
Очень благодарны за экскурсию Марселю Мансуровичу. Интересно, в цветных красках, познавательно, с чувством юмора нам рассказали о городе Казани. Мы узнали Казань с необычной интересной стороны и посмотрели на красивый вечерний город.

