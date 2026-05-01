Мои заказы

Обзорная прогулка на теплоходе по Казанке «Я в Казани»

Устроить себе мини-круиз с приятными видами
Казань особенно хороша с воды. Проверим? На теплоходе вы увидите город с нового ракурса.

Проплывёте мимо кремля, «Чаши», моста «Миллениум», современных набережных и окунётесь в атмосферу расслабленного летнего отдыха.

Красивые панорамы, яркие фото, рассказы гида о Казани и ощущение небольшого путешествия прямо посреди городской суеты — всё в комплекте.
Обзорная прогулка на теплоходе по Казанке «Я в Казани»
Обзорная прогулка на теплоходе по Казанке «Я в Казани»
Обзорная прогулка на теплоходе по Казанке «Я в Казани»

Описание экскурсии

Вы увидите с воды:

  • Казанский кремль.
  • Кремлёвскую набережную.
  • Дворец земледельцев.
  • мост «Миллениум».
  • Центр семьи «Казан» («Чашу»).
  • Казанский цирк.
  • памятник «Всем павшим».
  • парк «Урам».
  • Кировский и Кремлёвский мосты.
  • величественную Волгу.

Организационные детали

  • Работаем на основании обязательной лицензии на водные пассажирские перевозки. Есть спасательные жилеты для каждого пассажира.
  • Рейс может быть перенесён или отменён из-за погодных условий.
  • Еда и напитки в баре и ресторане на борту оплачиваются дополнительно по желанию.
  • На теплоход не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с животными, а также с кальянами, оружием и пиротехническими изделиями.
  • Если вы с ребёнком до 2-х лет, на борт можно взять коляску и детское питание. Занять место для младенца возможно только при наличии свободных мест.

в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Студенты1200 ₽
Стандартный1400 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Нижнезареченской дамбе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы успешно организуем речные прогулки по Казанке и Волге с 2023 года. Создаём маршруты, где сочетаются красивые виды, комфортная атмосфера и яркие впечатления. У нашей команды большой опыт в организации прогулок и мероприятий, поэтому мы знаем, как сделать отдых на воде действительно запоминающимся. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Казань с нового ракурса — с воды.

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Обзорная прогулка на теплоходе по Казанке «Я в Казани»»

По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
1735 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
30 мая в 12:00
31 мая в 12:00
1799 ₽ за человека
Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Насладитесь закатной сап-прогулкой по Казанке с опытными инструкторами. Откройте для себя городские и природные пейзажи в мини-группе
Начало: На пирсе Ак Барс Арены
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Завтра в 18:30
30 мая в 18:30
2000 ₽ за человека
Все самое главное в Казани: обзорный маршрут в мини-группе
Пешая
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
55 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Все самое главное в Казани: обзорный маршрут в мини-группе
Начало: Кремлёвская улица, 2
Завтра в 14:00
30 мая в 12:00
1899 ₽ за человека
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
На машине
Трансфер в/из аэропорта
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: В аэропорту
4 июн в 08:30
9 июн в 08:30
7999 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
1400 ₽ за человека