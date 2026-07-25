Чтобы получить более полное представление о Казани и вдохновиться ею, прогуляйтесь по реке Казанка на теплоходе. Вы проплывете вдоль кремлевских стен, увидите загс-чашу, Дворец земледельцев и мосты. А наш гид наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.
Описание
Взгляд на город с воды
Вы полюбуетесь открыточными видами Казани, ее старинными и новыми символами:
- Центром семьи Казан — зданием в виде гигантской чаши
- Кремлевской набережной — центром уличной молодежной культуры
- Цирком — «летающей тарелкой» Казани
- Дворцом земледельцев
- Кремлем с силуэтом падающей башни Сююмбике и мечетью Кул Шариф
- Кремлевским мостом
- Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани
Узнать о Казани побольше
Любуясь нашим городом и наслаждаясь свежим ветерком, вы услышите интересные факты. Например, какой река Казанка была еще полвека назад, сколько мостов соединяют ее берега в черте города и какое благоустройство ждет эти уголки мегаполиса в ближайшем будущем. А еще загадаете желания, проходя под мостами!
Организационные детали
- Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан», длительность — 1 час с учетом посадки и высадки
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не позднее, чем за 30 минут до начала экскурсии — онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Дети 5-14 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около центра семьи Казан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 23737 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
всё понравилось, только я думала, что будет красный маршрут, а был синий.
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Н
прогулка по Казанке понравилась, рассказ о Казани интересен, читал текст заслуженный актер. жаль что всего 40 минут
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Понравилась и экскурсия, и теплоход. Очень интересно рассказ вёл наш сопровождающий.
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🔥
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Н
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии, еще раз отметить главные достопримечательности и сделать фото с кораблика. Спасибо!
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Нам понравилось, так как прежде мы были на обзорке. Судно новое, экипаж и гид доброжелательные. Рассказ гида был динамичным на уровне Питера. Помешал дождь, стекла запотели
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