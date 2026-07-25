Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)

Полюбоваться древней и современной Казанью с борта теплохода, слушая рассказы гида
Чтобы получить более полное представление о Казани и вдохновиться ею, прогуляйтесь по реке Казанка на теплоходе. Вы проплывете вдоль кремлевских стен, увидите загс-чашу, Дворец земледельцев и мосты. А наш гид наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана.
4.4
63 отзыва
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)
Речная обзорная экскурсия по Казанке (40 минут)

Описание

Взгляд на город с воды

Вы полюбуетесь открыточными видами Казани, ее старинными и новыми символами:

  • Центром семьи Казан — зданием в виде гигантской чаши
  • Кремлевской набережной — центром уличной молодежной культуры
  • Цирком — «летающей тарелкой» Казани
  • Дворцом земледельцев
  • Кремлем с силуэтом падающей башни Сююмбике и мечетью Кул Шариф
  • Кремлевским мостом
  • Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани

Узнать о Казани побольше

Любуясь нашим городом и наслаждаясь свежим ветерком, вы услышите интересные факты. Например, какой река Казанка была еще полвека назад, сколько мостов соединяют ее берега в черте города и какое благоустройство ждет эти уголки мегаполиса в ближайшем будущем. А еще загадаете желания, проходя под мостами!

Организационные детали

  • Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан», длительность — 1 час с учетом посадки и высадки
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не позднее, чем за 30 минут до начала экскурсии — онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость

ТарифСтоимость
Взрослый1800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры1700 ₽
Дети 5-14 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около центра семьи Казан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 23737 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
5
3
11
2
4
1
1
Л
всё понравилось, только я думала, что будет красный маршрут, а был синий.
всё понравилось, только я думала, что будет красный маршрут, а был синий.
всё понравилось, только я думала, что будет красный маршрут, а был синий.
всё понравилось, только я думала, что будет красный маршрут, а был синий.
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Н
прогулка по Казанке понравилась, рассказ о Казани интересен, читал текст заслуженный актер. жаль что всего 40 минут
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Денис
Понравилась и экскурсия, и теплоход. Очень интересно рассказ вёл наш сопровождающий.
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Сайзана
🔥
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Н
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии, еще раз отметить главные достопримечательности и сделать фото с кораблика. Спасибо!
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
Экскурсия понравилась. Она непродолжительная по времени, но помогла систематизировать информацию, полученную ранее на трехчасовой обзорной экскурсии,
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Светлана
Нам понравилось, так как прежде мы были на обзорке. Судно новое, экипаж и гид доброжелательные. Рассказ гида был динамичным на уровне Питера. Помешал дождь, стекла запотели
Нам понравилось, так как прежде мы были на обзорке. Судно новое, экипаж и гид доброжелательные. Рассказ
Нам понравилось, так как прежде мы были на обзорке. Судно новое, экипаж и гид доброжелательные. Рассказ
Нам понравилось, так как прежде мы были на обзорке. Судно новое, экипаж и гид доброжелательные. Рассказ
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