Широкий разлив Волги и колоритные виды — всё это ждет вас на теплоходной прогулке, где фоном будут выступать народные музыканты. С борта откроются панорамы Казани, пасторальные пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. Экскурсии и рассказов гида не будет — только татарская музыка, плеск волн и гармония с природой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Волге

На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек. Прокатимся до Верхнего Услона, совершим короткую остановку (без выхода, только заберём вторую часть группы) и отправимся в обратный путь. На судне есть закрытая палуба и верхняя открытая. Во время плавания перед вами будут выступать народные артисты с традиционной татарской музыкой.

Виды Верхнего Услона и Печищинский геологический разрез

Для этого татарского села и Казани Волга словно выступает границей между двумя совершенно разными мирами — тихим районным центром и суетливым городом-миллионником. С воды полюбуетесь и на объект культурно-исторического и природного наследия ЮНЕСКО — Печищинский разрез. Представите Казанское море, существовавшее миллионы лет назад.

Организационные детали