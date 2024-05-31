Широкий разлив Волги и колоритные виды — всё это ждет вас на теплоходной прогулке, где фоном будут выступать народные музыканты.
С борта откроются панорамы Казани, пасторальные пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. Экскурсии и рассказов гида не будет — только татарская музыка, плеск волн и гармония с природой.
С борта откроются панорамы Казани, пасторальные пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. Экскурсии и рассказов гида не будет — только татарская музыка, плеск волн и гармония с природой.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по Волге
На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек. Прокатимся до Верхнего Услона, совершим короткую остановку (без выхода, только заберём вторую часть группы) и отправимся в обратный путь. На судне есть закрытая палуба и верхняя открытая. Во время плавания перед вами будут выступать народные артисты с традиционной татарской музыкой.
Виды Верхнего Услона и Печищинский геологический разрез
Для этого татарского села и Казани Волга словно выступает границей между двумя совершенно разными мирами — тихим районным центром и суетливым городом-миллионником. С воды полюбуетесь и на объект культурно-исторического и природного наследия ЮНЕСКО — Печищинский разрез. Представите Казанское море, существовавшее миллионы лет назад.
Организационные детали
- Просьба приходить на место сбора за 30 минут до начала программы
- Путешествие проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе «Москва» в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек). Судно общественное, 80-х годов.
- Будет одна короткая остановка без выхода. Мы причалим в Верхний Услон, заберем вторую часть группы, и отправимся назад в Казань
- В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
- На борту с вами будет сопровождающий организатор
- Путешествие проводится только в хорошую погоду. Решение об отмене рейса в плохую погоду принимается руководством речного порта и МЧС РТ. Мы на него повлиять не сможем.
- При отмене из-за плохой погоды мы вернём предоплату
- Для детей до 5 лет включительно экскурсия бесплатна, отдельное место предоставляется
- Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено
- Строго запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии и посадка в нетрезвом виде. В противном случае мы не сможем допустить вас на экскурсию или вынуждены будем попросить покинуть её.
- Прокатиться на теплоходе без живого музыкального сопровождения можно на нашей другой экскурсии
ежедневно в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 260 ₽
|Пенсионеры
|1 170 ₽
|Школьники
|1 170 ₽
|Студенты
|1 170 ₽
|Дети до 5 лет включительно
|Бесплатно
|Дети с 6 лет включительно
|1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 30591 туриста
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и её достопримечательностях много интересного!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лиза
31 мая 2024
Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
Елена
24 мая 2024
Экскурсия проходит на не большом катере. Ансамбль из двух красивых девушек, которые замечательно поют и танцуют! Проводят викторины и конкурсы!
Заряжают позитивной энергией!)
Заряжают позитивной энергией!)
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