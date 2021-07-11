Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Музыкальные бары Казани

Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений

5
5 отзывов
Не всегда андеграундная история города творится на сценах — чаще трамплином для начинающих музыкантов становятся бары и рестораны.

Я проведу вас по таким культовым заведениям города, расскажу, каким был путь казанских групп, и раскрою тонкости музыкального сообщества.

А приветственные напитки помогут расслабиться и настроиться на нужную тональность.
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани
Музыкальные бары Казани

Что вас ожидает

Бар-хоппинг с музыкальным наполнением

Мы посетим бары, одухотворенные музыкой джаза, рока и хип-хопа города Казани. Например:

  • ресторан, связанный с питейными заведениями с 1910-х годов;
  • бары, завязанные на истории местного рэпа и граффити;
  • заведение, чей хозяин — настоящий панк-рокер.

Кроме того, мы увидим места, знаковые в прошлом — но которые сегодня закрыты. Так, я расскажу о подвале, где в разное время размещалось три культовых заведения. Вернувшись в наши дни, поговорим о ночном клубе, который оставил след в эпохе рэпа «старой школы». И конечно, вы узнаете о том, как была организована музыкальная тусовка тогда и по каким правилам живет это сообщество сегодня.

Разбавят этот разговор 4 приветственных напитка, а что заказать у бармена для продолжения — вы решите сами.

Организационные детали

  • В стоимость входит 4 напитка в четырех барах, еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсия пешеходная. За доплату можно заказать трансфер от бара до места проживания.
🚩 Начало и место завершения: на улице Баумана, 86
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.
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5 реальных отзывов от туристов

Т
11 июля 2021
Экскурсия супер! Руслан(гид) учёл все пожелания - от тематики заведений до напитков) Буду рекомендовать друзьям) Если хочется посмотреть на город с небанальной стороны - не пожалеете 100%
Е
18 мая 2021
Рекомендую всем! Очень необычно, атмосферно и интересно.
А
8 мая 2021
Очень веселая динамичная экскурсия. В нашем случае - это был американский бар с коктейлем «НевиннаЯ шалость», ресторан с джазовой музыкой, бар с песнями Битлз и современный модный у молодёжи бар :)). Везде наливают по напитку, и при этом гид следит за тем, что ты пьешь, и заказывает то, что тебе нравится)) Экскурсию советуем! Познавательно и очень расслабляет. :)
О
3 мая 2021
Очень интересная и динамичная экскурсия. Руслан рассказал множество интересных фактов о джазе, роке, увлекательно изложил историю каждого. Даже с учетом неконцертных дней провёл по самым знаковым заведениям с дивой музыкой. Последняя локация и живой концерт рок-группы просто покорил. ! Эмоции зашкаливали)) Спасибо большое Руслану за вечер и за приятное знакомство с городом с самой необычной стороны
В
25 апр 2021
Отличная экскурсия, 100% реккомендую, Казань открывается с новой стороны

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Руслан проводит ещё 3 экскурсии

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