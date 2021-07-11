Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Что вас ожидает

Бар-хоппинг с музыкальным наполнением

Мы посетим бары, одухотворенные музыкой джаза, рока и хип-хопа города Казани. Например:

ресторан, связанный с питейными заведениями с 1910-х годов;

бары, завязанные на истории местного рэпа и граффити;

заведение, чей хозяин — настоящий панк-рокер.

Кроме того, мы увидим места, знаковые в прошлом — но которые сегодня закрыты. Так, я расскажу о подвале, где в разное время размещалось три культовых заведения. Вернувшись в наши дни, поговорим о ночном клубе, который оставил след в эпохе рэпа «старой школы». И конечно, вы узнаете о том, как была организована музыкальная тусовка тогда и по каким правилам живет это сообщество сегодня.

Разбавят этот разговор 4 приветственных напитка, а что заказать у бармена для продолжения — вы решите сами.

Организационные детали