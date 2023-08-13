Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология

За 3 часа увидеть красивейшие локации у воды и прикоснуться к их истории

5
3 отзыва
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На автомобиле и пешком мы отправимся исследовать набережные Казани.

Вы прогуляетесь по живописным местам и узнаете, какое из них было отмечено архитектурной премией мирового уровня. Услышите, кто такие зиланты и кто из современных скульпторов работал в центре Казани. А ещё полюбуетесь городской архитектурой, арт-объектами и природными пейзажами.
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
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Описание

Что вас ожидает

Набережная озера Кабан

Отсюда открываются эффектные панорамные виды на парк Тысячелетия, Закабанную мечеть, Старо-Татарскую слободу и другие яркие точки города. Я расскажу о достопримечательностях и раскрою, как была создана и запущена система природного самовосстановления озёр. А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная.

Дворцовая набережная

Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой. Отсюда видны северная стена кремля и современный район города. Я расскажу, в чём особенности этого места в разное время года.

Набережная центра семьи «Казан»

С этой точки вы увидите Казанский кремль и близлежащие к нему районы города. Узнаете, какие архитектурные объекты вас окружают, кто из эпатажных скульпторов современности приложил к этому руку и как мифические зиланты оказались в центре города.

Набережная парка «Урам»

Это место объединило в себе локации для спортсменов-экстремалов, event-площадки для спортивных и культурных мероприятий, городской парк с зонами для активного отдыха. Вы рассмотрите современные арт-объекты и полюбуетесь тихой гладью реки Казанка.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками по набережным.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
13 авг 2023
Алмаз четко качественно без воды все рассказал показал посоветовал. Рекоменд
Алмаз четко качественно без воды все рассказал показал посоветовал. РекомендАлмаз четко качественно без воды все рассказал показал посоветовал. Рекоменд
В
8 авг 2023
Самая лучшая экскурсия из всех городских экскурсий!) ❤️ Мы проехали по самым ярким и красивым достопримечательностям города. Увидели монументальные сооружения и красивый берег Казанки. Рассмотрели красивый театр Камала и озеро рядом, дворец Земледельцев, который просто поразил нас своей красотой 😍 На другом берегу набережной восхитились величественной Чашой и любовались тихой гладью воды. Посетили смотровую площадку, увидели правительственный центр, белокаменные стены Кремля. Восхитились супер молодежной локацией.
Алмаз очень приятный молодой человек. Сделал нам красивые фотографии и порекомендовал вкусные заведения с национальной кухней. Казань - красавица!!!! Обязательно вернемся. Алмаз, спасибо Вам за эту замечательную экскурсию. Всем рекомендую 100% 👍
Л
7 авг 2023
Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города. Самое удивительное, что с набережных открываются виды на все основные достопримечательности! Алмаз рассказал нам много интересного об архитектуре, немного истории, о достопримечательностях и самих водоемах, у которых расположены эти набережные. Особенно нас впечатлила Дворцовая набережная, с широкой переходной зоной, велодорожками, уютными ресторанчиками. С нее открывается потрясающая панорама на противоположный берег. Узнали, как это место преображается зимой, и теперь появилось желание приехать в Казань еще и на новогодние праздники, чтобы увидеть все своими глазами))
Алмаз замечательный гид и просто хороший человек.
Рекомендуем!
Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Вечерние
Ночные
Летние
Набережная
Популярные места
Центр семьи Казан

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