Лучшее время для посещения набережных Казани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и видами на полную. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны прохладные дни и дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть ограничены из-за холода и снега, но даже в это время набережные остаются живописными и предлагают свои зимние развлечения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Тысячелетия
Закабанная мечеть
Старо-Татарская слобода
Казанский кремль
Дворцовая набережная
Набережная центра семьи «Казан»
Набережная парка «Урам»
Описание экскурсии
Набережная озера Кабан
Отсюда открываются эффектные панорамные виды на парк Тысячелетия, Закабанную мечеть, Старо-Татарскую слободу и другие яркие точки города. Я расскажу о достопримечательностях и раскрою, как была создана и запущена система природного самовосстановления озёр. А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная.
Дворцовая набережная
Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой. Отсюда видны северная стена кремля и современный район города. Я расскажу, в чём особенности этого места в разное время года.
Набережная центра семьи «Казан»
С этой точки вы увидите Казанский кремль и близлежащие к нему районы города. Узнаете, какие архитектурные объекты вас окружают, кто из эпатажных скульпторов современности приложил к этому руку и как мифические зиланты оказались в центре города.
Набережная парка «Урам»
Это место объединило в себе локации для спортсменов-экстремалов, event-площадки для спортивных и культурных мероприятий, городской парк с зонами для активного отдыха. Вы рассмотрите современные арт-объекты и полюбуетесь тихой гладью реки Казанка.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками по набережным.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В самом центре города. Старт программы от Вашей гостиницы оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2889 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам.
Влюблён в Казань читать дальшеуменьшить
за её гармонию традиций и современности, а экскурсии веду, чтобы показать не только парадный, но и настоящий город — с его историей, легендами и живыми историями людей.
Маршруты насыщены деталями, которых нет в путеводителях, а подход строится на живом диалоге и дружеской атмосфере. Хотите увидеть город глазами местного жителя? Буду рад стать вашим проводником!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Спасибо Алмазу за сегодняшнюю сказку! Вечерняя Казань очень впечатлила и оставила массу положительных эмоций! В Казани впервые, вечернюю экскурсию решили оставить на последний день и не ошиблись - видны мельчайшие детали каждого шедевра! Очень красивый город! Благодарность Алмазу за возможность увидеть, рассмотреть локации, которые на традиционных экскурсиях не показывают, за умение грамотно, лаконично рассказать об историю Казани! Вернёмся обязательно!
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В
Вероника
Самая лучшая экскурсия из всех городских экскурсий!) ❤️ Мы проехали по самым ярким и красивым достопримечательностям города. Увидели монументальные сооружения и красивый берег Казанки. Рассмотрели красивый театр Камала и озеро читать дальшеуменьшить
рядом, дворец Земледельцев, который просто поразил нас своей красотой 😍 На другом берегу набережной восхитились величественной Чашой и любовались тихой гладью воды. Посетили смотровую площадку, увидели правительственный центр, белокаменные стены Кремля. Восхитились супер молодежной локацией. Алмаз очень приятный молодой человек. Сделал нам красивые фотографии и порекомендовал вкусные заведения с национальной кухней. Казань - красавица!!!! Обязательно вернемся. Алмаз, спасибо Вам за эту замечательную экскурсию. Всем рекомендую 100% 👍
+1
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Л
Лилия
Выбрали с друзьями экскурсию по набережным Казани и остались под невероятным впечатлением от увиденной красоты города. Самое удивительное, что с набережных открываются виды на все основные достопримечательности! Алмаз рассказал нам читать дальшеуменьшить
много интересного об архитектуре, немного истории, о достопримечательностях и самих водоемах, у которых расположены эти набережные. Особенно нас впечатлила Дворцовая набережная, с широкой переходной зоной, велодорожками, уютными ресторанчиками. С нее открывается потрясающая панорама на противоположный берег. Узнали, как это место преображается зимой, и теперь появилось желание приехать в Казань еще и на новогодние праздники, чтобы увидеть все своими глазами)) Алмаз замечательный гид и просто хороший человек. Рекомендуем!
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия в Казани! Алмаз показал нам красоту и неповторимость этого райского уголка России. Рассмотрели вблизи необычную по своей красоте величественную Чашу, монументальное сооружение Дворца земледелия, полюбовались городом с красивой читать дальшеуменьшить
Кремлевской набережной. Погуляли по набережной озера Кабан с необычным театром Камала. Поразил нас своим размахом парк Урам, доступностью площадок для занятий многими видами спорта. Алмаз очень эрудированный экскурсовод, с хорошим чувством юмора и прекрасной речью. Рассказал очень много интересного об архитектуре, истории Казани. Сделал замечательные фотографии на память. Он влюблен в свой город и заразил этой любовью нас. Хочется вернуться в Казань снова, полюбоваться ею зимой. Алмаз, спасибо Вам за эту замечательную экскурсию. Всем рекомендуем!
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Александра
Отличная экскурсия! Очень рекомендуем ехать в вечернее время, когда работает подсветка зданий! Мы посетили очень много локаций, я даже не знала, что в Казани есть только мест, где можно гулять и получать удовольствие. Сами бы мы никогда в жизни не нашли такие места, чтобы сделать такие чудесные фотографии.
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Ю
Юлия
Спасибо большое Алмазу за прекрасную экскурсию! Нам все очень понравилось, рассказывал интересно, с юмором! Показал нам шикарные локации, и просто влюбил нас в Казань🤗
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