За 3 часа увидеть красивейшие локации у воды и прикоснуться к их истории
Вы прогуляетесь по живописным местам и узнаете, какое из них было отмечено архитектурной премией мирового уровня. Услышите, кто такие зиланты и кто из современных скульпторов работал в центре Казани. А ещё полюбуетесь городской архитектурой, арт-объектами и природными пейзажами.
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Описание
Что вас ожидает
Набережная озера Кабан
Отсюда открываются эффектные панорамные виды на парк Тысячелетия, Закабанную мечеть, Старо-Татарскую слободу и другие яркие точки города. Я расскажу о достопримечательностях и раскрою, как была создана и запущена система природного самовосстановления озёр. А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная.
Дворцовая набережная
Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой. Отсюда видны северная стена кремля и современный район города. Я расскажу, в чём особенности этого места в разное время года.
Набережная центра семьи «Казан»
С этой точки вы увидите Казанский кремль и близлежащие к нему районы города. Узнаете, какие архитектурные объекты вас окружают, кто из эпатажных скульпторов современности приложил к этому руку и как мифические зиланты оказались в центре города.
Набережная парка «Урам»
Это место объединило в себе локации для спортсменов-экстремалов, event-площадки для спортивных и культурных мероприятий, городской парк с зонами для активного отдыха. Вы рассмотрите современные арт-объекты и полюбуетесь тихой гладью реки Казанка.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками по набережным.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Алмаз очень приятный молодой человек. Сделал нам красивые фотографии и порекомендовал вкусные заведения с национальной кухней. Казань - красавица!!!! Обязательно вернемся. Алмаз, спасибо Вам за эту замечательную экскурсию. Всем рекомендую 100% 👍
Алмаз замечательный гид и просто хороший человек.
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