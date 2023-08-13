На автомобиле и пешком мы отправимся исследовать набережные Казани. Вы прогуляетесь по живописным местам и узнаете, какое из них было отмечено архитектурной премией мирового уровня. Услышите, кто такие зиланты и кто из современных скульпторов работал в центре Казани. А ещё полюбуетесь городской архитектурой, арт-объектами и природными пейзажами.

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Описание

Что вас ожидает

Набережная озера Кабан

Отсюда открываются эффектные панорамные виды на парк Тысячелетия, Закабанную мечеть, Старо-Татарскую слободу и другие яркие точки города. Я расскажу о достопримечательностях и раскрою, как была создана и запущена система природного самовосстановления озёр. А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная.

Дворцовая набережная

Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой. Отсюда видны северная стена кремля и современный район города. Я расскажу, в чём особенности этого места в разное время года.

Набережная центра семьи «Казан»

С этой точки вы увидите Казанский кремль и близлежащие к нему районы города. Узнаете, какие архитектурные объекты вас окружают, кто из эпатажных скульпторов современности приложил к этому руку и как мифические зиланты оказались в центре города.

Набережная парка «Урам»

Это место объединило в себе локации для спортсменов-экстремалов, event-площадки для спортивных и культурных мероприятий, городской парк с зонами для активного отдыха. Вы рассмотрите современные арт-объекты и полюбуетесь тихой гладью реки Казанка.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками по набережным.