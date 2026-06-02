Лучшее время для посещения набережных Казани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и видами на полную. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны прохладные дни и дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть ограничены из-за холода и снега, но даже в это время набережные остаются живописными и предлагают свои зимние развлечения.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по набережным Казани, где каждый уголок скрывает свои истории и легенды. Исследуйте архитектурные шедевры, узнайте о знаменитых скульптурах и древних мифах, вдохновляющих художников и архитекторов на создание неповторимых произведений. Экскурсия сочетает в себе комфортное автомобильное путешествие и захватывающие пешие прогулки по живописным местам, открывающим дух и красоту Казани

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Набережная озера Кабан

Отсюда открываются эффектные панорамные виды на парк Тысячелетия, Закабанную мечеть, Старо-Татарскую слободу и другие яркие точки города. Я расскажу о достопримечательностях и раскрою, как была создана и запущена система природного самовосстановления озёр. А ещё поделюсь, какую международную премию получила набережная.

Дворцовая набережная

Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой. Отсюда видны северная стена кремля и современный район города. Я расскажу, в чём особенности этого места в разное время года.

Набережная центра семьи «Казан»

С этой точки вы увидите Казанский кремль и близлежащие к нему районы города. Узнаете, какие архитектурные объекты вас окружают, кто из эпатажных скульпторов современности приложил к этому руку и как мифические зиланты оказались в центре города.

Набережная парка «Урам»

Это место объединило в себе локации для спортсменов-экстремалов, event-площадки для спортивных и культурных мероприятий, городской парк с зонами для активного отдыха. Вы рассмотрите современные арт-объекты и полюбуетесь тихой гладью реки Казанка.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с остановками и прогулками по набережным.