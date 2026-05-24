Во время теплоходной прогулки вы увидите Казань в новом свете.
Вас ждет увлекательное путешествие в сопровождении аудиогида, который расскажет об истории города и его достопримечательностях. Не упустите шанс открыть для себя Волгу и Казань вместе с нами!
Вас ждет увлекательное путешествие в сопровождении аудиогида, который расскажет об истории города и его достопримечательностях. Не упустите шанс открыть для себя Волгу и Казань вместе с нами!
Описание экскурсииЧто вас ждет Прогулка на теплоходе — это не только отдых, но и уникальный способ познакомиться с Казанью, увидев ее с самого выигрышного ракурса — с воды! Для тех, кто хочет насладиться красивым видом на город с воды, прогулка на теплоходе — отличный выбор. Теплоход отправляется от Речного вокзала и плывет вдоль главных достопримечательностей города, увидеть которые можно только со стороны Волги. Благодаря аудиогиду на борту вы узнаете много нового об истории города и его достопримечательностях. Вы сможете насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, а лёгкий ветерок станет приятным дополнением к вашему отдыху. Важная информация: Обратите внимание! Речная прогулка проходит с аудиогидом. Пожалуйста, указывайте актуальную почту при бронировании. На нее придут билеты. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. На борт запрещено приносить свои продукты питания и напитки (в том числе алкоголь). В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волга
- Панорамы города Казань
Что включено
- Речная прогулка
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Девятаева, 1
Завершение: Кремлевская набережная, 1/4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Речная прогулка проходит с аудиогидом
- Пожалуйста, указывайте актуальную почту при бронировании. На нее придут билеты
- На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете
- В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях
- На борт запрещено приносить свои продукты питания и напитки (в том числе алкоголь)
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
- Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 691 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
В общем и целом всё хорошо! Прогулка понравилась.
Аудиогид преподнёс полезную и интересную информацию.
Комфорта немного, но для 1,5 часового путешествия достаточно.
Цены в буфете конечно завышены, как и везде в таких мероприятиях, зато сама цена на путешествие подходящая 👍.
Аудиогид преподнёс полезную и интересную информацию.
Комфорта немного, но для 1,5 часового путешествия достаточно.
Цены в буфете конечно завышены, как и везде в таких мероприятиях, зато сама цена на путешествие подходящая 👍.
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А
Было интересно и познавательно Когда порт прибытия была набережная возле кремля Супер
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О
Приятная прогулка по реке Волге
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А
великолепные виды по берегу рек и Волги. Прогулка прошла замечательно!!!
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Е
Приехали в Казань отдохнуть на несколько дней в четверо, 2 мамы и 2 дочери 9 и 16 лет, в один из вечеров решили совершить ревную прогулку, долго выбирали, и нашли
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Е
Всё было отлично! Немного понервничали в поисках теплохода. Купили экскурсию онлайн. Хорошо что пришли за 30 мин. Огромный причал, стоит несколько судов. Куда бежать, чего ждать непонятно. Рекомендация организаторам экскурсии-ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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