Прогулка на теплоходе в Казани: идеальный способ отдохнуть на свежем воздухе
Хотите увидеть Казань с новой стороны? Тогда предлагаем вам организовать незабываемую речную прогулку по реке Волге на теплоходе с профессиональным экскурсоводом.
Не упустите возможности познакомиться с рекой Волгой и городом Казанью вместе с нами! Забронируйте свое место на речной прогулке уже сегодня и получите необыкновенные впечатления от поездки.
Не упустите возможности познакомиться с рекой Волгой и городом Казанью вместе с нами! Забронируйте свое место на речной прогулке уже сегодня и получите необыкновенные впечатления от поездки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Волга
- Панорамы города Казань и набережной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги. Вы узнаете много интересного о истории города и его достопримечательностях благодаря помощи экскурсовода, который проведет для вас увлекательную экскурсию.
- Теплоход, на котором вы отправитесь в этот увлекательный путь, обеспечит вам комфорт и безопасность во время прогулки. Вы сможете наслаждаться прекрасным пейзажем и приятным бризом на свежем воздухе.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Речная прогулка
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Речной вокзал Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Novaya.u
4 авг 2023
О
Ольга
4 авг 2023
Всё было замечательно, экскурсовод потрясающий! Ещё и замечательно играет на аккордионе
А
Анастасия
3 авг 2023
Нас было четверо, все понравилось. На кораблике можно сидеть на открытой либо крытой палубе. Есть бар, алкогольные и неалкогольные напитки, закуски, все вкусно и по нормальной цене. Есть туалет, чистый. Экскурсия емкая, интересная, основные моменты по истории Казани были затронуты, а также небольшой экскурс по окружающим видам) затем экскурсовод переквалифицировался в аккордеониста и очень душевно сыграл) плавали около 1,5 часов. Спасибо!!!
Г
Гусева
3 авг 2023
Экскурсовод огонь!
Р
Регина
2 авг 2023
Я
Яхина
1 авг 2023
Экскурсия понравилась. Очень давно не была на морских прогулках. Интересно очень было слушать историю Казани и окрестностей.
I
Irina_ke
1 авг 2023
О
Ольга
31 июля 2023
Н
Наталья
31 июля 2023
Экскурсия понравилась. Все прошло хорошо. Спасибо большое.
8
89515861
31 июля 2023
Х
Хамидуллина
31 июля 2023
Здравствуйте. Единственное что понравилось это рассказ гида. Раньше лучше были прогулки. Было что посмотреть. Сейчас у меня сравнение как будто побывала не на прогулке, а в кафе на воде
М
Марина
29 июля 2023
Экскурсия нам понравилась, посмотрели Волжские просторы, приятно удивила и впечатлила игра баяниста. Пожелания: увеличить маршрут, не хватило.
А
Арина
29 июля 2023
Ш
Шорникова
29 июля 2023
Хорошая экскурсия, весёлый экскурсовод, он же аккордеонист.
Л
Лариса
29 июля 2023
Если честно, то не совсем то, что ожидалось. Во-первых, посадка началась не за 20 минут до начала экскурсии, а за 10. Мы приехали заранее, были люди с детьми, речной вокзал закрыт, на улице очень жарко. Ладно, дождались. Затем теплоход. На верхней палубе незакреплённые стулья. Очень интересно. По моему, по правилам техники безопасности, должны быть закреплённые скамьи. Далее, экскурсовод. Хотелось бы, чтобы рассказ был поинтереснее. Вооббщем, деньги взяли, а услугу так себе.
Ещё 6 отзывов
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