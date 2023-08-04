Если честно, то не совсем то, что ожидалось. Во-первых, посадка началась не за 20 минут до начала экскурсии, а за 10. Мы приехали заранее, были люди с детьми, речной вокзал закрыт, на улице очень жарко. Ладно, дождались. Затем теплоход. На верхней палубе незакреплённые стулья. Очень интересно. По моему, по правилам техники безопасности, должны быть закреплённые скамьи. Далее, экскурсовод. Хотелось бы, чтобы рассказ был поинтереснее. Вооббщем, деньги взяли, а услугу так себе.