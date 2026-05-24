Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время теплоходной прогулки вы увидите Казань в новом свете.



Вас ждет увлекательное путешествие в сопровождении аудиогида, который расскажет об истории города и его достопримечательностях. Не упустите шанс открыть для себя Волгу и Казань вместе с нами! 4 691 отзыв

Teplohod Info Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 900 ₽ за человека 4 691 отзыв 1.5 часа На теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Прогулка на теплоходе — это не только отдых, но и уникальный способ познакомиться с Казанью, увидев ее с самого выигрышного ракурса — с воды! Для тех, кто хочет насладиться красивым видом на город с воды, прогулка на теплоходе — отличный выбор. Теплоход отправляется от Речного вокзала и плывет вдоль главных достопримечательностей города, увидеть которые можно только со стороны Волги. Благодаря аудиогиду на борту вы узнаете много нового об истории города и его достопримечательностях. Вы сможете насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, а лёгкий ветерок станет приятным дополнением к вашему отдыху. Важная информация: Обратите внимание! Речная прогулка проходит с аудиогидом. Пожалуйста, указывайте актуальную почту при бронировании. На нее придут билеты. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. На борт запрещено приносить свои продукты питания и напитки (в том числе алкоголь). В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Волга

Панорамы города Казань Что включено Речная прогулка

Аудиогид Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Девятаева, 1 Завершение: Кремлевская набережная, 1/4 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация Обратите внимание! Речная прогулка проходит с аудиогидом

Пожалуйста, указывайте актуальную почту при бронировании. На нее придут билеты

На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете

В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях

На борт запрещено приносить свои продукты питания и напитки (в том числе алкоголь)

В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс

Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.