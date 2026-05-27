Старо-Татарская слобода сохранила атмосферу татарского города с древними мечетями, нарядными купеческими особняками и особым укладом жизни. Здесь вы узнаете, как Казань разделилась на русскую и татарскую части, как жило и договаривалось с властью мусульманское население. А также услышите о кладе на дне озера Кабан, невестке имама Шамиля и тайнах, скрытых за глухими фасадами.

Можно с детьми

Мечети аль-Марджани и Апанаевская

Вы поймёте разницу между мечетями: первая — официальная, имперская, вторая — более камерная, народная. Узнаете, как после столетий запретов императрица лично разрешила татарам строить из камня.

Усадьбы татарских купцов

Отметите контраст татарской застройки и зданий в русской части Казани. Я раскрою, как исламские традиции сочетались с европейской архитектурой и что скрывалось за глухими фасадами.

Озеро Кабан

Узнаете легенду о сокровищах, затопленных здесь казанскими ханами перед наступлением Ивана Грозного.

Дом Шамиля

Поговорим не про имама, а про его невестку — мадам Шамиль, которая заказывала платья в Париже и слыла законодательницей татарской моды.

Улица Кунче

Напоследок — самая короткая улица города. Обсудим, как на 60 метрах уместилась «рекламная площадка».

Рекомендую после экскурсии попробовать татарский чай и выпечку. Средний чек — 300 ₽.