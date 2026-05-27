Казань с татарским акцентом: Старо-Татарская слобода
Мечети, купеческие усадьбы, озеро Кабан, дом Шамиля и жизнь в мусульманской части города
Старо-Татарская слобода сохранила атмосферу татарского города с древними мечетями, нарядными купеческими особняками и особым укладом жизни.
Здесь вы узнаете, как Казань разделилась на русскую и татарскую части, как жило и договаривалось с властью мусульманское население.
А также услышите о кладе на дне озера Кабан, невестке имама Шамиля и тайнах, скрытых за глухими фасадами.
Мечети аль-Марджани и Апанаевская
Вы поймёте разницу между мечетями: первая — официальная, имперская, вторая — более камерная, народная. Узнаете, как после столетий запретов императрица лично разрешила татарам строить из камня.
Усадьбы татарских купцов
Отметите контраст татарской застройки и зданий в русской части Казани. Я раскрою, как исламские традиции сочетались с европейской архитектурой и что скрывалось за глухими фасадами.
Озеро Кабан
Узнаете легенду о сокровищах, затопленных здесь казанскими ханами перед наступлением Ивана Грозного.
Дом Шамиля
Поговорим не про имама, а про его невестку — мадам Шамиль, которая заказывала платья в Париже и слыла законодательницей татарской моды.
Улица Кунче
Напоследок — самая короткая улица города. Обсудим, как на 60 метрах уместилась «рекламная площадка».
Рекомендую после экскурсии попробовать татарский чай и выпечку. Средний чек — 300 ₽.
Место начала и завершения?
На ул. Татарстан
Экскурсия длится около 1.5 часов
Елена — ваш гид в Казани
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время читать дальшеуменьшить
экскурсий я не сыплю датами и фактами, а превращаю их в интересные истории. Мои экскурсии лёгкие, неутомительные и дружеские! Вы не заметите, как пролетит время. Нахожу интересное и для детей, и для взрослых. Экскурсии проходят в вашем темпе и в удобное для вас время. Учитываю все ваши пожелания.
