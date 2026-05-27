Казань с татарским акцентом: Старо-Татарская слобода

Мечети, купеческие усадьбы, озеро Кабан, дом Шамиля и жизнь в мусульманской части города
Старо-Татарская слобода сохранила атмосферу татарского города с древними мечетями, нарядными купеческими особняками и особым укладом жизни.

Здесь вы узнаете, как Казань разделилась на русскую и татарскую части, как жило и договаривалось с властью мусульманское население.

А также услышите о кладе на дне озера Кабан, невестке имама Шамиля и тайнах, скрытых за глухими фасадами.
Описание экскурсии

Мечети аль-Марджани и Апанаевская

Вы поймёте разницу между мечетями: первая — официальная, имперская, вторая — более камерная, народная. Узнаете, как после столетий запретов императрица лично разрешила татарам строить из камня.

Усадьбы татарских купцов

Отметите контраст татарской застройки и зданий в русской части Казани. Я раскрою, как исламские традиции сочетались с европейской архитектурой и что скрывалось за глухими фасадами.

Озеро Кабан

Узнаете легенду о сокровищах, затопленных здесь казанскими ханами перед наступлением Ивана Грозного.

Дом Шамиля

Поговорим не про имама, а про его невестку — мадам Шамиль, которая заказывала платья в Париже и слыла законодательницей татарской моды.

Улица Кунче

Напоследок — самая короткая улица города. Обсудим, как на 60 метрах уместилась «рекламная площадка».

Организационные детали

Рекомендую после экскурсии попробовать татарский чай и выпечку. Средний чек — 300 ₽.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Татарстан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 355 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
экскурсий я не сыплю датами и фактами, а превращаю их в интересные истории. Мои экскурсии лёгкие, неутомительные и дружеские! Вы не заметите, как пролетит время. Нахожу интересное и для детей, и для взрослых. Экскурсии проходят в вашем темпе и в удобное для вас время. Учитываю все ваши пожелания.

