Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Вы погуляете по историческим районам Старой Казани и полюбуетесь деревянными расписными домами и мечетями 18-19 веков.
А мы расскажем, кто жил в этих местах, чем занимались местные, как они работали и отдыхали, что ели и как воспитывали детей. А также раскроем купеческие торговые секреты и поможем лучше понять татарский менталитет.
А мы расскажем, кто жил в этих местах, чем занимались местные, как они работали и отдыхали, что ели и как воспитывали детей. А также раскроем купеческие торговые секреты и поможем лучше понять татарский менталитет.
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Старо-Татарская слобода — место, где селились татары после присоединения Казани Иваном Грозным. Вы увидите мечети Марджани, Зангар и Нурулла, построенные в 18-19 столетиях. Заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. Я расскажу вам, чем занимались местные купцы, какие ремёсла процветали в слободе и какие просветители, писатели, поэты и композиторы здесь жили.
Секретная Ново-Татарская слобода
Затем мы познакомимся с Ново-татарской слободой, которую зачастую несправедливо обделяют вниманием путешественники:
- Увидим Апанаевскую мечеть 18 века
- Услышим голос муэдзина, призывающего народ на намаз
- Узнаем, как здесь создавались многомиллионные капиталы и закладывался экономический фундамент татарского возрождения
- Отведаем татарский чай с вкусным чак-чаком
Во время неспешной прогулки я расскажу вам об удивительных личностях, внёсших огромный вклад в татарскую культуру. Среди них — Габдулла Тукай, Шагабутдин Марджани, Каюи Насыри, Салих Сайдашев и многие другие.
Организационные детали
- Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3052 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Было очень интересно, рекомендую
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И
Экскурсия понравилась. Наталья молодец, рассказ о городе, домах, факты истории - всё очень интересно. И взрослым и детям понравилось!
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А
Отличная экскурсия, в спокойном темпе с возможностью задавать любые вопросы. Экскурсовод делилась в том числе и личным опытом по вопросам, связанным с бытом и нравами татар. Однозначно рекомендую!
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К
Очень понравилось. Ольга невероятный экскурсовод - живой, интересный рассказ, всё по делу, никакого заунывного нагромождении имён и дат. от души рекомендую!
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Е
Благодарю Наталию за отличную экскурсию! Все было познавательно и информативно. Экскурсовод - профессионал своего дела.
Рекомендую!
Рекомендую!
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К
Просто хорошая прогулка- экскурсия в хороший погожий день.
Рекомендую всем, и детям и взрослым.
Рекомендую всем, и детям и взрослым.
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