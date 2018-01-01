Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды

Рассмотреть старинные мечети и дома и узнать самое интересное о татарской жизни и культуре

Наталия
Наталия – представитель из Казани
Вы погуляете по историческим районам Старой Казани и полюбуетесь деревянными расписными домами и мечетями 18-19 веков.

А мы расскажем, кто жил в этих местах, чем занимались местные, как они работали и отдыхали, что ели и как воспитывали детей.

А также раскроем купеческие торговые секреты и поможем лучше понять татарский менталитет.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Старо-Татарская слобода — место, где селились татары после завоевания Казани Иваном Грозным в 1552 году. Вы увидите старинные мечети Марджани, Зангар и Нурулла, заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. А также услышите, чем занимались местные купцы, какие ремесла процветали в слободе и какие поэты и просветители здесь жили.

Секретная Ново-Татарская слобода
Расположенная за жилой застройкой советского периода, Ново-Татарская слобода зачастую оказывается обделенной вниманием путешественников. В этой неизведанной части города вы увидите изумительную Азимовскую мечеть, насладитесь видами на Волгу и услышите, как здесь создавались многомиллионные капиталы и закладывался экономический фундамент татарского Возрождения. А также услышите о местных знаменитых людях: Фатихе Амирхане, Салихе Сайдашеве, Марджани, Каюме Насыри и Хусаине Ямашеве.

Организационные детали

  • Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Татарстан, 1
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды
Ново-Татарская и Старо-Татарская слободы: история, быт и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюбленных в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Наша команда проводит экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель нашей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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