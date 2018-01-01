Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Старо-Татарская слобода — место, где селились татары после завоевания Казани Иваном Грозным в 1552 году. Вы увидите старинные мечети Марджани, Зангар и Нурулла, заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. А также услышите, чем занимались местные купцы, какие ремесла процветали в слободе и какие поэты и просветители здесь жили.

Секретная Ново-Татарская слобода

Расположенная за жилой застройкой советского периода, Ново-Татарская слобода зачастую оказывается обделенной вниманием путешественников. В этой неизведанной части города вы увидите изумительную Азимовскую мечеть, насладитесь видами на Волгу и услышите, как здесь создавались многомиллионные капиталы и закладывался экономический фундамент татарского Возрождения. А также услышите о местных знаменитых людях: Фатихе Амирхане, Салихе Сайдашеве, Марджани, Каюме Насыри и Хусаине Ямашеве.

Организационные детали