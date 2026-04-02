Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Вы погуляете по историческим районам Старой Казани и полюбуетесь деревянными расписными домами и мечетями 18-19 веков. А мы расскажем, кто жил в этих местах, чем занимались местные, как они работали и отдыхали, что ели и как воспитывали детей. А также раскроем купеческие торговые секреты и поможем лучше понять татарский менталитет.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Старо-Татарская слобода — место, где селились татары после присоединения Казани Иваном Грозным. Вы увидите мечети Марджани, Зангар и Нурулла, построенные в 18-19 столетиях. Заглянете в колоритные дворики и узнаете, как менялся с течением времени облик традиционных татарских домов. Я расскажу вам, чем занимались местные купцы, какие ремёсла процветали в слободе и какие просветители, писатели, поэты и композиторы здесь жили.

Секретная Ново-Татарская слобода

Затем мы познакомимся с Ново-татарской слободой, которую зачастую несправедливо обделяют вниманием путешественники:

Увидим Апанаевскую мечеть 18 века

Услышим голос муэдзина, призывающего народ на намаз

Узнаем, как здесь создавались многомиллионные капиталы и закладывался экономический фундамент татарского возрождения

Отведаем татарский чай с вкусным чак-чаком

Во время неспешной прогулки я расскажу вам об удивительных личностях, внёсших огромный вклад в татарскую культуру. Среди них — Габдулла Тукай, Шагабутдин Марджани, Каюи Насыри, Салих Сайдашев и многие другие.

Организационные детали