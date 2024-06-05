Экскурсии по мечетям и соборам Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Мечети и Соборы» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800 за всё до 7 чел.
Татарские слободы: история, быт и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
637 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    экскурсию по Казани очень интересно проводил Аркадий. внимательный и вежливый молодой человек. Живо проводил экскурсию. Много интересного узнали и увидели. Удобный комфортабельный автобус. Рекомендую этого экскурсовода. Все понравилось.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Очень интересные истории о культуре народа! Мы и дочка вспоминаем татарскую деревню и станинную мечеть. Что уникально Вы туда сможете
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    пройти и Айназ сможет вам помочь и рассказать как все было. И куда же направлена мечеть? На Мекку? Татарская деревня хорошее место, вы туда тоже зайдете!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Всем туристам для посещения в обязательном порядке!!! Очень легкая для восприятия и важная экскурсия для нас. Рассказ Гульназ захватил с первой минуты,все по делу. А еще посоветовала очень хорошее кафе😉
  • Л
    Лариса
    14 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Отличная экскурсия! Много разнообразной и познавательной информации. Айназ удалось заинтересовать нашу компанию темой экскурсии. Было много обсуждений разных исторических аспектов,
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    углублений в историю и жизнь ее участников, корреляций с сегодняшним днем. Экскурсия достаточная по времени, не напряжная по протяженности. Остались довольны. Наша благодарность Айназ!

  • И
    Инна
    30 апреля 2024
    Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
    Нашим экскурсоводом была Ирина. Остались довольны!
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
    Интересная, емкая, разнообразная экскурсия. Гузель рассказала много интересных фактов, провела по интересному маршруту, поделилась своей любовью к Казани и ее жителям.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мечети и Соборы»

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  1. Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
  2. Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
  3. Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
  4. Татарские слободы: история, быт и легенды
  5. Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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