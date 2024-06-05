1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ООльга1 июня 2024экскурсию по Казани очень интересно проводил Аркадий. внимательный и вежливый молодой человек. Живо проводил экскурсию. Много интересного узнали и увидели. Удобный комфортабельный автобус. Рекомендую этого экскурсовода. Все понравилось.
- ДДмитрий25 мая 2024Очень интересные истории о культуре народа! Мы и дочка вспоминаем татарскую деревню и станинную мечеть. Что уникально Вы туда сможете
- ТТатьяна23 мая 2024Всем туристам для посещения в обязательном порядке!!! Очень легкая для восприятия и важная экскурсия для нас. Рассказ Гульназ захватил с первой минуты,все по делу. А еще посоветовала очень хорошее кафе😉
- ЛЛариса14 мая 2024Отличная экскурсия! Много разнообразной и познавательной информации. Айназ удалось заинтересовать нашу компанию темой экскурсии. Было много обсуждений разных исторических аспектов,
- ИИнна30 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Ирина. Остались довольны!
- ММарина1 апреля 2024Интересная, емкая, разнообразная экскурсия. Гузель рассказала много интересных фактов, провела по интересному маршруту, поделилась своей любовью к Казани и ее жителям.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мечети и Соборы»
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