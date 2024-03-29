Каждый день в первой половине дня встречаемся и перемещаемся на автобусе по отелям, где размещены участники поездки. Всего шесть точек сбора. Из гостиниц «Кристалл» и «Амакс Сафар» выезды в 13:00 и 13:15, соответственно.

Знакомство с городом начнётся обедом с интерактивной программой, которая погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Сразу после отправимся на обзорную экскурсию — вас ждут тайны и легенды озера Кабан, новый Театр кукол, Казанский университет и площадь Свободы. Вы погуляете по Старо-Татарской и Суконным слободам, увидите мечеть Аль-Марджани и побываете в уютной стилизованной деревне «Туган авылым».

Вечером по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию по красиво подсвеченному городу — за доплату.