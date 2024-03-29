Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Индивидуальный тур в Казани

Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота

Приглашаем погрузиться в удивительный микс культур запада и востока: вы посетите древнейшие города, увидите православные и мусульманские святыни и попробуете традиционную кухню двух республик.

Вас ждут историческая Казань, остров-град Свияжск, изысканный архитектурный ансамбль Болгара и современная Йошкар-Ола.
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Ближайшие даты:
29
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апр
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25
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 620 ₽
Ребёнок в возрасте до 7 лет (без предоставления отдельного спального места)19 820 ₽
Ребёнок от 8-14 лет30 220 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Время выезда на программу зависит от того, в каком отеле вы проживаете — будем на связи!

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью

Каждый день в первой половине дня встречаемся и перемещаемся на автобусе по отелям, где размещены участники поездки. Всего шесть точек сбора. Из гостиниц «Кристалл» и «Амакс Сафар» выезды в 13:00 и 13:15, соответственно.

Знакомство с городом начнётся обедом с интерактивной программой, которая погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Сразу после отправимся на обзорную экскурсию — вас ждут тайны и легенды озера Кабан, новый Театр кукол, Казанский университет и площадь Свободы. Вы погуляете по Старо-Татарской и Суконным слободам, увидите мечеть Аль-Марджани и побываете в уютной стилизованной деревне «Туган авылым».

Вечером по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию по красиво подсвеченному городу — за доплату.

Знакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с Казанью
2 день

Город Болгар: старое и новое

Сегодня едем исследовать Болгар — город, который называют Северной Меккой. Мы осмотрим все объекты, сохранившиеся на территории древнего городища: Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу, Малый минарет, Ханскую баню и дворец.
После посещения Музея Болгарской цивилизации, где вы узнаете о жизни предков современных казанских татар, мы пообедаем в кафе «Болгар».

Затем осмотрим постройку, пополнившую коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Белую мечеть. Её отражение в декоративном бассейне придает пленительному ансамблю сходство с индийским Тадж-Махалом. Примечательно, что мраморные стены мечети, в зависимости от времени суток и погоды, меняют свой оттенок, переходя от белого к жёлтому или розовому. Налюбовавшись чудесной архитектурой, мы возвращаемся в Казань.

Дополнительно в этот день можно посетить интерактивную программу «Гостеприимный дом Бая» — гости окажутся в главном доме татарского села, где зажиточные хозяева поделятся тайнами из жизни и быта татарского народа. За столом, угощаясь национальными блюдами (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак), гости узнают об этих блюдах через сказания и легенды. Завершится вечер игрой профессиональных актеров, знакомящих вас с традициями и обычаями, а также застольными играми.

Город Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новоеГород Болгар: старое и новое
3 день

Остров-град Свияжск

Отправляемся на живописный остров-град Свияжск — древнюю крепость времён Ивана Грозного, служившую военным форпостом в Поволжье. Вы увидите значимые исторические памятники: Собор Богоматери «Всех скорбящих радость», деревянную Троицкую церковь, Успенский монастырь, конный двор и Рождественскую площадь с видом на водные просторы и Услонские горы.

Одна из изюминок Свияжска — музей, где можно путешествовать по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века и археологический раскоп, позволяющий видеть улочки древней городской застройки. Срубы расположены на местах их оригинального обнаружения — вы сможете ощутить жизнь средневекового города.

После экскурсии — обед с презентацией приготовления национальных татарских блюд от повара. Затем — свободное время в центре города и возвращение в Казань.

Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск
4 день

Выезд в Йошкар-Олу

Сегодня выезжаем в столицу республики Марий Эл. Вы увидите современный облик Йошкар-Олы, так как в последнее десятилетие город преобразился: центр фактически отстроен заново.

Прогуляемся по набережной Брюгге, названной так из-за облика зданий, выполненных в стиле неоготики и отсылающих к бельгийскому городу. Пройдёмся по главной площади — на ней находятся Национальная художественная галерея, копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру. Не забудьте присесть на лавочку с Йошкиным котом, приносящему удачу путникам!

Далее — пообедаем сытными блюдами национальной марийской кухни. Напоследок посетим Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, где узнаем больше об истории древнего народа. Вечером — возвращение в Казань и отдых в гостинице.

Выезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-ОлуВыезд в Йошкар-Олу
5 день

Символы Казани и окончание программы

После завтрака — выезд из гостиницы — но на этом мы ещё не прощаемся. Вам предстоит встреча с локациями, важнейшими для истории города и страны.

Сначала посетим Казанский Богородицкий мужской монастырь, чья история связана с обретением и почитанием чудотворной Казанской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых в России.

И, напоследок — Казанский кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Посетим два религиозных символа — изысканную мечеть «Кул-Шариф» и православный Благовещенский собор 16 века. На территории крепости также увидим знаменитую «падающую» башню Сююмбике.

После посещения кремля — окончание программы тура и трансфер на ж. -д. вокзал.

Символы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программыСимволы Казани и окончание программы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
Завершение: Казань, вечер, ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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