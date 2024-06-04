1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ЛЛариса30 мая 2024Ездили 29 мая. Экскурсия очень понравилась. Гид Лариса на протяжении всей экскурсии рассказывала материал. Спасибо большое за полученное удовольствие
- ААлевтина29 мая 2024Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо за познавательную экскурсию,прекрасный экскурсовод Резеда,прекрасная погода и хорошее настроение
- ИИрада17 мая 2024Индивидуальная экскурсия в древний город Булгар из Казани. Заказ выполнялся через Наталию Черезову. Все сделано профессионально, четко, комфортно. Экскурсовод настоящий мастер своего дела. Спасибо за отличную организацию и интересную поездку!
- ЕЕвгения16 мая 2024Выбрала именно эту экскурсию для группы старшеклассников из всех предложений. Было очень интересно и позновательно. Заранее согласовали все детали поездки. Было
- ТТаисия7 мая 2024Спасибо за экскурсию!
- ООльга2 мая 2024Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
- ММихаил21 апреля 2024Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
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