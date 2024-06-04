Экскурсии в Болгар из Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Болгар» в Казани, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1308 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000 за человека
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    В Болгар на автобусе: Северная Мекка
    Ездили 29 мая. Экскурсия очень понравилась. Гид Лариса на протяжении всей экскурсии рассказывала материал. Спасибо большое за полученное удовольствие
  • А
    Алевтина
    29 мая 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
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    мечети, а в итоге к моменту посещения уже очень устала и на саму мечеть было всего 30 минут, к сожалению для меня эти минусы испортили немного впечатление от прекрасной экскурсии.

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    В Болгар на автобусе: Северная Мекка
    Спасибо за познавательную экскурсию,прекрасный экскурсовод Резеда,прекрасная погода и хорошее настроение
  • И
    Ирада
    17 мая 2024
    Болгар: поездка из Казани с историком
    Индивидуальная экскурсия в древний город Булгар из Казани. Заказ выполнялся через Наталию Черезову. Все сделано профессионально, четко, комфортно. Экскурсовод настоящий мастер своего дела. Спасибо за отличную организацию и интересную поездку!
  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    Болгар: поездка из Казани с историком
    Выбрала именно эту экскурсию для группы старшеклассников из всех предложений. Было очень интересно и позновательно. Заранее согласовали все детали поездки. Было
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    учтены все наши пожелания. Организация была на высшем уровне! Спасибо за яркие впечатления и положительные эмоции! Рекомендую эту экскурсию всем, кто мечтал посмотреть Древний Болгар.

  • Т
    Таисия
    7 мая 2024
    Болгар: поездка из Казани с историком
    Спасибо за экскурсию!
    Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
  • М
    Михаил
    21 апреля 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
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    народы Азии, историю Казани и многое другое, а также показал все достопримечательности Болгара. Очень насыщенно и интересно! Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посетить древнюю столицу Волжской Булгарии.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Болгар»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  5. Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Болгар" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 700 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1824 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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