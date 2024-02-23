Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Индивидуальный тур в Казани

Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края

Это путешествие охватывает разные стороны уникального региона: вы пройдётесь по средневековым помостам острова-града Свияжска, увидите мечети, оцените неповторимый колорит татарской кухни и вдохнёте свежий воздух елабужских лесов.

Почувствуйте, как органично история сочетается с современным ритмом красавицы Казани — лучше один раз увидеть!
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар
22
мар
5
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19
апр
4
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Время выезда на программу зависит от того, в каком отеле вы проживаете — будем на связи!

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.

Программа тура по дням

1 день

Историческая и современная Казань

Каждый день в первой половине дня — сбор всей группы. Это подразумевает общее перемещение на автобусе по отелям, где размещены путешественники — всего шесть пунктов сбора. Из гостиниц “Кристалл” и “Амакс Сафар” выезды в 13:00 и 13:15, соответственно.

Знакомство с городом начнётся обедом с интерактивной программой, которая погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Сразу после отправимся на обзорную экскурсию: вы пройдётесь по улицам города и узнаете, где хранятся несметные сокровища казанских ханов.

Достопримечательности Казани соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: мы посетим Старо-Татарскую слободу, увидим старейшую мечеть Аль-Марджани, Суконную слободу и стилизованную деревеньку «Туган авылым».

Перед вечерней прогулкой у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в гостинице. Затем мы снова встретимся на экскурсии «Огни Казани» — прогулка пройдёт по самым ярким местам ночного города.

Историческая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная КазаньИсторическая и современная Казань
2 день

Купеческая Елабуга и дома-музеи

Утром отправимся во второй по значимости город республики — Елабугу. Вы ощутите уют и очарование купеческой Елабуги, вдохнёте воздух шишкинских лесов, прикоснётесь к старине в музеях и проедетесь по узким улочкам.

После обеда запланировано посещение Дома памяти М. И. Цветаевой, где вы узнаете о жизни поэтессы, и Дома-музея И. И. Шишкина — места, где прошли детские годы будущего пейзажиста. После насыщенных экскурсий возвращаемся в Казань и отдыхаем.

Дополнительно можно заказать авторскую интерактивную программу «Гостеприимный дом Бая» — вы окажетесь в главном доме татарского села, где хозяева расскажут об укладе жизни, обычаях и традициях татарского народа. За обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош-теле, чак-чак) вам расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Купеческая Елабуга и дома-музеиКупеческая Елабуга и дома-музеиКупеческая Елабуга и дома-музеиКупеческая Елабуга и дома-музеиКупеческая Елабуга и дома-музеи
3 день

Остров-град Свияжск

В первой половине дня выезжаем в Свияжск — древнюю крепость, построенную во время правления Ивана Грозного. Вы увидите исторические памятники: собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», старинную деревянную церковь Святой Троицы, конный двор и ремесленные мастерские. С Рождественской площади полюбуетесь панорамой водных просторов и Услонских гор.

Мы также побываем на экскурсии, где вы окажетесь внутри археологического раскопа и фактически пройдётесь по древним улочкам деревянной городской застройки середины 16-17 веков. После вас ждёт кулинарное впечатление: обед с презентацией технологии приготовления национальных татарских блюд от повара.
Затем — свободное время в центре города и возвращение в Казань.

Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск
4 день

Казанский кремль

Утром выселяемся из гостиницы и отправляемся в Казанский кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети Кул-Шариф и сверкают золотом купола Благовещенского собора. На территории крепости также находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

После посещения кремля — окончание программы для туристов с ранним выездом и трансфер на ж. -д. вокзал.

С теми, у кого выезд позже, продолжим прогулки по третьей столице — посетим выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама». Вы узнаете больше об архитектуре Казани, её истории и этапах развития. На круговой видеопанораме в 360 градусов оживут фотографии былых времён, вы почувствуете себя пассажиром старинного трамвая и посмотрите на город с высоты птичьего полёта. После — окончание программы и трансфер на ж. -д. вокзал.

При желании можно посетить Раифский Богородицкий мужской монастырь. Обитель расположена в 30 километрах от Казани, в лесу, на живописном берегу озера. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы 17 века.

Казанский кремльКазанский кремльКазанский кремльКазанский кремльКазанский кремльКазанский кремльКазанский кремль

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
Завершение: Казань, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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