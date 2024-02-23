Каждый день в первой половине дня — сбор всей группы. Это подразумевает общее перемещение на автобусе по отелям, где размещены путешественники — всего шесть пунктов сбора. Из гостиниц “Кристалл” и “Амакс Сафар” выезды в 13:00 и 13:15, соответственно.

Знакомство с городом начнётся обедом с интерактивной программой, которая погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Сразу после отправимся на обзорную экскурсию: вы пройдётесь по улицам города и узнаете, где хранятся несметные сокровища казанских ханов.

Достопримечательности Казани соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: мы посетим Старо-Татарскую слободу, увидим старейшую мечеть Аль-Марджани, Суконную слободу и стилизованную деревеньку «Туган авылым».

Перед вечерней прогулкой у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в гостинице. Затем мы снова встретимся на экскурсии «Огни Казани» — прогулка пройдёт по самым ярким местам ночного города.