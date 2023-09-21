Перезагрузка – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Казани, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 600 за всё до 4 чел.
Казань: девичник в большом городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Казань: девичник в большом городе
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 6 500 за всё до 5 чел.
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    21 сентября 2023
    Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
    Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей
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    и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами и полями! Римма очень душевный и приятный человек, с которым легко общаться! Отличная поездка, в каждом месте, где мы с Риммой останавливались хотелось остаться на весь день! Виды природы просто СУПЕР! Отдельное спасибо за пикник - он вернул в детство, когда с родителеми путешествовали по родным краям - эти воспоминания очень ценны для меня… и благодяря Римме получилось немножко вернуться в детство! Угощения на пикнике включали национальные кушанья, за это отдельное спасибо, попробовать что-то новое это всегда интересно! А гора Лобач! Вид сверху прекрасен, но когда спустились вниз к воде… это нечто!!! Белые выходы породы, море, камни… категорически не хотелось уходить, не смотря на то, что уже село солнце! Риммочке ОГРОМНОЕ СПАСИБО - шикарный день! Яркие воспоминания гарантированны на долго!

    Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
  • А
    Анна
    13 августа 2023
    Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
    Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам, что аж дух захватывает!
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    А пикник с видами на Волгу-это "изюминка" всего путешествия. Все организовано и продумано самым тщательным образом. День пролетел незаметно. Советы будущим путешественникам: удобная обувь, длинные брюки, а также головной убор и солнцезащитный крем в солнечную погоду. Римма заберёт вас из любой точки города(нас забирала из отеля) и вернёт куда скажете. Кстати, 5000 на расходы входят в общую сумму, указанную на сайте. Рекомендуем на все 100%.

    Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотамПрекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотамПрекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам
  • А
    Андрей
    25 июля 2023
    Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
    Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать про то, что мы
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    (я и моя спутница) получим в итоге. Описание интриговало, но не было отзывов, что вызывало некоторый опасения о туре. Но, по моему мнению, это было большим упущением. Не буду первым, но дополню те, что есть. Что хочется сказать о туре… Если есть сомнения, то отбросьте их. Этот тур рекомендую для тех, кто любит природу, хочет познакомиться с живописными местами Республики Татарстан. Отличным бонусом для него является то, что организатор тура - фотограф. Римма сделала массу отличных фотографий, которые составят приятное дополнение к полученным воспоминаниям и эмоциям от тура. Хочется ещё добавить, что экскурсия не выглядит как что-то, где могут рассказать про историю мест и т. п., но гид была отличным собеседником нам всю дорогу, что лишь ещё больше скрасило саму поездку. Коротко о поездке: всё прошло в соответствии с описанием. С утра нас забрала гид и повезла по заготовленному маршруту. Она отлично подготовилась и мы ехали не беспокоясь о том, что надо бы взять с собой еды/воды/чего-то ещё. Всё необходимое и предложенное было включено в экскурсию. Нам показали очень живописные и красивые природные места Республики Татарстан. По пути к одному из мест мы посетили источник и смогли попить чистой родниковой воды. На каждом из мест хотелось задержаться на подольше, жаль, что день был конечен:) Для тех, кто решит взять этот тур дам сразу рекомендацию от себя - берите с собой длинные штаны, особенно в тёплое время и не будьте как я:) Римма предоставила спреи от всей летуче-ползуче-кусучей живности, но лучше предусмотрите это заранее и возьмите с собой длинные штаны =) Под конец отзыва хочется выразить большую благодарность Римме за проделанную работу по составлению маршрута и в целом за её экскурсию и проведённое время! Всем рекомендую!

    Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказатьЭто путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Перезагрузка»

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  5. Кремль
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 32 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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