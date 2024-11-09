11 часов
Групповая
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
3 960₽ за человека
10 часов
Групповая
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
3 960₽ за человека
11 часов
Групповая
Из Казани в Елабугу с посещением дома-музея Шишкина и дома памяти Цветаевой
Открыть историю и археологию города и услышать множество легенд и преданий
Начало: На Право-Булачной улице
Расписание: в субботу в 09:00
3 мая в 09:00
10 мая в 09:00
3 960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 ноября 2024Город Елабуга - очень приятный интересный, чистый, много красивых исторических отреставрированых зданий. Замечательный дом-музей Шишкиных. Приятное впечатление, душевный, грамотный рассказ
- ННаталья24 октября 2024Спасибо большое за насыщенный день проведенный на экскурсии в Елабугу, очень круто, думаю ещё вернусь, чтобы досмотреть неувиденное.
- ЕЕвгения10 октября 2024Отличная экскурсия! Очень понравилось! Елабуга прекрасна! Музеи, архитектура, виды на Каму! Воистину прекрасный город! Обед был в отличном кафе-музее, все
- ААнна29 сентября 2024Желательно посещение и других объектов, о которых подробно рассказал экскурсовод. Возможно посещение альтернативы музеев, например земского врача, музей Бехтерева. Для нашей компании из 3 человек это было бы более интересным локациями
- ДДарья11 сентября 2024Хорошая экскурсия. Очень понравилось в доме-музее Шишкина: прекрасная коллекция картин. Спасибо Габриэлю Гайденаку за чарующую игру на билах и мощный
- ССемаль27 августа 2024За месяц до приобрели тур, комфортный автобус, интересная экскурсия, жалко, что в программе не было храма… экскурсовод из Казани был
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Елабуга»
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