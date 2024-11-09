Экскурсии в Елабугу из Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Елабуга» в Казани, цены от 3 960 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
На автобусе
39 отзывов
11 часов
Групповая
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
3 960 за человека
Елабуга, старинный купеческий город
На автобусе
103 отзыва
10 часов
Групповая
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
3 960 за человека
Из Казани в Елабугу с посещением дома-музея Шишкина и дома памяти Цветаевой
На автобусе
11 часов
Групповая
Из Казани в Елабугу с посещением дома-музея Шишкина и дома памяти Цветаевой
Открыть историю и археологию города и услышать множество легенд и преданий
Начало: На Право-Булачной улице
Расписание: в субботу в 09:00
3 мая в 09:00
10 мая в 09:00
3 960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 ноября 2024
    Елабуга, старинный купеческий город
    Город Елабуга - очень приятный интересный, чистый, много красивых исторических отреставрированых зданий. Замечательный дом-музей Шишкиных. Приятное впечатление, душевный, грамотный рассказ
    читать дальше

    местного экскурсовода о семействе Шишкиных. Побывали в доме, где прожила свои последние дни Марина Цветаева.. . Интересный рассказ экскурсовода, но по вполне понятным причиной от этого мемориала создается тягостное впечатление. На Чертовом городище немного не хватило времени, как-то все бегом. Было очень красиво, но холодно и ветрено. Из минусов: сначала я расстроилась, что мимо всей красивой архитектуры нас провозят на автобусе. Но потом нам удалось обойти центр пешком в свободное время! Я бы посоветовала экскурсию. Елабуга этого однозначно заслуживает! Дорога нам далась нормально, я ожидала худшего, т. к. ехали мы на микроавтобус. Нам повезло, что был выходной день конституции, и мы ехали без пробок!

  • Н
    Наталья
    24 октября 2024
    Елабуга, старинный купеческий город
    Спасибо большое за насыщенный день проведенный на экскурсии в Елабугу, очень круто, думаю ещё вернусь, чтобы досмотреть неувиденное.
  • Е
    Евгения
    10 октября 2024
    Елабуга, старинный купеческий город
    Отличная экскурсия! Очень понравилось! Елабуга прекрасна! Музеи, архитектура, виды на Каму! Воистину прекрасный город! Обед был в отличном кафе-музее, все
    читать дальше

    очень аутентично и вкусно! На центральной площади продаются чудесные и недорогие сувениры. п. с. не пейте кофе на центральной площади, гадость редкостная

  • А
    Анна
    29 сентября 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Желательно посещение и других объектов, о которых подробно рассказал экскурсовод. Возможно посещение альтернативы музеев, например земского врача, музей Бехтерева. Для нашей компании из 3 человек это было бы более интересным локациями
  • Д
    Дарья
    11 сентября 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Хорошая экскурсия. Очень понравилось в доме-музее Шишкина: прекрасная коллекция картин. Спасибо Габриэлю Гайденаку за чарующую игру на билах и мощный
    читать дальше

    заряд энергии. Большую часть времени мы проводили либо в автобусе, либо в музее. Вместе с тем будьте готовы к тому, что вам придется находиться и на открытых местах (например в Чёртовом городище), поэтому многое зависит от погоды (у нас был сильный холодный ветер).

  • С
    Семаль
    27 августа 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    За месяц до приобрели тур, комфортный автобус, интересная экскурсия, жалко, что в программе не было храма… экскурсовод из Казани был
    читать дальше

    один, а в Елабуге дали другого - он заранее не ознакомил с распорядком экскурсии, временными интервалами по локациям, не проверял наличие всех экскурсантов после прохождения локаций. Эта экскурсия была без аудионаушников и когда экскурсовод шел впереди всех, то уже с середины группы (а нас было 32 человека и мы шли за ней) ее не было слышно, после просьб об остановке и проговаривании на месте -"да-да, конечно", пару метров и все забыла, и снова основная часть группы ничего не слышит.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Елабуга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Елабуга. Поездка в уютный старинный город
  2. Елабуга, старинный купеческий город
  3. Из Казани в Елабугу с посещением дома-музея Шишкина и дома памяти Цветаевой
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кул-Шариф
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Елабуга" можно забронировать 3 экскурсии от 3 960 до 3 960. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Елабуга», 142 ⭐ отзыва, цены от 3960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам