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местного экскурсовода о семействе Шишкиных. Побывали в доме, где прожила свои последние дни Марина Цветаева.. . Интересный рассказ экскурсовода, но по вполне понятным причиной от этого мемориала создается тягостное впечатление. На Чертовом городище немного не хватило времени, как-то все бегом. Было очень красиво, но холодно и ветрено. Из минусов: сначала я расстроилась, что мимо всей красивой архитектуры нас провозят на автобусе. Но потом нам удалось обойти центр пешком в свободное время! Я бы посоветовала экскурсию. Елабуга этого однозначно заслуживает! Дорога нам далась нормально, я ожидала худшего, т. к. ехали мы на микроавтобус. Нам повезло, что был выходной день конституции, и мы ехали без пробок!