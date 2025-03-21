Вы пройдёте по залам музея и изучите экспозицию с помощником в своём телефоне — купцом Трифоном Савельевым.
Выполняя задания, узнаете, как жили казанские торговцы и какой местный товар ценился больше всего на международном рынке, разберётесь в тонкостях иконописного искусства и узнаете историю одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.
Выполняя задания, узнаете, как жили казанские торговцы и какой местный товар ценился больше всего на международном рынке, разберётесь в тонкостях иконописного искусства и узнаете историю одной из самых чтимых икон Русской православной церкви.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Скачайте чат-бот для Telegram, читайте и слушайте задания и подсказки вашего личного помощника Трифона Савельева и погружайтесь в историю:
- Вы узнаете, что означает красный цвет на иконах
- Выясните, за какой китайский товар русские купцы были готовы отдать и пушнину, и сукно
- Решите головоломку и разберётесь, на чём рисовали изображения святых первые христиане
- Поможете Трифону привести в порядок его дела перед отправлением в гости
И сделаете ещё много чего интересного, а также получите приятный подарок.
Организационные детали
- Входной билет в музей включён в стоимость
- Квест будет интересен взрослым и детям от 12 лет
- После квеста каждый участник получит небольшой сувенир в кассовой зоне
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 619 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическоеЗадать вопрос
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