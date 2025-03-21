Ольга — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 619 туристов

читать дальше образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.

Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое