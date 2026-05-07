Приглашаем вас в атмосферный дом татарского купца Муллина — уникальный памятник архитектуры.
Здесь прошлое оживает в деталях: колоритные интерьеры, семейные традиции, купеческий быт и гостеприимство.
Вы окажетесь в гостях у настоящей татарской семьи 19 века и почувствуете себя участником тёплой душевной истории.
Здесь прошлое оживает в деталях: колоритные интерьеры, семейные традиции, купеческий быт и гостеприимство.
Вы окажетесь в гостях у настоящей татарской семьи 19 века и почувствуете себя участником тёплой душевной истории.
Описание экскурсии
- Вы увидите богатые интерьеры и проникнетесь атмосферой усадьбы.
- Узнаете о жизни и традициях татарского купечества.
- Рассмотрите большую коллекцию национальных костюмов 19 века и по желанию устроите колоритную фотосессию в них.
- Выпьете ароматный татарский чай с традиционными сладостями.
Организационные детали
- Чаепитие включено в стоимость.
- Вы можете сфотографироваться на свою камеру либо вас снимет наш профессиональный фотограф — 200 ₽ за фото. Один кадр — в подарок.
- Отправим вам ссылку на фото в течение пяти дней.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наш дом-музей — это семейная история, уникальный памятник архитектуры и живой образец татарского купечества. Здесь вас ждут богатые интерьеры, коллекция татарских костюмов 19 века, свежая национальная выпечка и увлекательные экскурсии от наших душевных экскурсоводов. Побывайте в гостях у татарской купеческой семьи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очегь тёплая атмосфера и великолепные фото. За чашкой чая с чак-чаком в тёплой дружеской беседе узнала много о жизни и быте "сахарного" купца Муллина. Если будете в Казани, обязательно посетите
+2
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С
Очень крутое событие! За час вы узнаете об истории татарского купечества, рассмотрите интерьеры жилого дома богатого татарина, примерите традиционные наряды и сделаете фотосессию в аутентичных интерьерах! Напоследок вас угостят традиционными сладостями и ароматным травяным чаем.
Обязательно к посещению! Супер! Спасибо, ребята!
Обязательно к посещению! Супер! Спасибо, ребята!
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