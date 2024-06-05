Т Татьяна Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.

Е Елена Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!

Г Галина Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Классный квест! Детям очень понравилось!

Е Елена Познавательный квест «Восточная шкатулка» Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую

Ю Юлия Познавательный квест «Восточная шкатулка» читать дальше подсказки, разгадывать загадки, выполнять задания. Мы не особо внимательные)), но экскурсовод Наталья ненавязчиво направляла нас, если пропускали подсказку, и параллельно рассказывала о Старо-Татарской Слободе, интересных людях, которые здесь жили, а также знакомила нас с татарскими сказками и преданиями. Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать

А Анастасия Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.

А Анна Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» Экскурсия была для группы подростков 13 лет. Остались все довольные. Спасибо

В Вероника «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы Прекрасная экскурсия. Благодаря квесту не просто рассматриваешь экспонаты, а чувствуешь себя частью этой истории! Благодарю

Ю Юлия Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле» читать дальше Сергей смог заинтересовать ребенка, рассказывал громко, четко, при этом мне тоже было очень интересно слушать (пошла читать про Сююмбике после экскурсии)). В целом формат квеста очень зашёл, не заметили, как прошло время. Мечеть очень красивая) Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и все очень понравилось👍 Экскурсовод