Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия

Доехать с комфортом до места назначения с опытным водителем и профессиональным гидом

Прибыв в столицу Татарстана, вы сразу почувствуете себя как в гостях у друзей — я встречу вас в аэропорту, помогу с вещами и заботливо довезу до любой точки города.

По дороге расскажу главное о старинной и современной Казани, дам рекомендации по отдыху и развлечениям. А в качестве бонуса предоставлю 15% скидку на другие экскурсии в моем профиле.
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном легковом автомобиле, без лишних хлопот и ожиданий, вы доберетесь до отеля или другого места назначения в городе. И главное, ваше погружение в мир Казани начнется практически сразу по прибытии. Как профессиональный гид я проведу для вас короткую путевую экскурсию с рассказами об истории и основных достопримечательностях татарской столицы. А в заключение поделюсь советами, как лучше провести здесь время, что посмотреть, какие посетить музеи и, конечно, какие рестораны стоит почтить визитом, ведь Казань — гастрономическая столица России!

Также вы можете заказать обратный трансфер — в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на автомобиле Mazda 6
  • Цена за поездку фиксированная
  • В качестве бонуса я предоставлю 15% скидку на другие экскурсии в моем профиле: при бронировании укажите, пожалуйста, в переписке ссылку на оформленный заказ трансфера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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