Прибыв в столицу Татарстана, вы сразу почувствуете себя как в гостях у друзей — я встречу вас в аэропорту, помогу с вещами и заботливо довезу до любой точки города.
По дороге расскажу главное о старинной и современной Казани, дам рекомендации по отдыху и развлечениям. А в качестве бонуса предоставлю 15% скидку на другие экскурсии в моем профиле.
По дороге расскажу главное о старинной и современной Казани, дам рекомендации по отдыху и развлечениям. А в качестве бонуса предоставлю 15% скидку на другие экскурсии в моем профиле.
Описание трансфер
На комфортабельном легковом автомобиле, без лишних хлопот и ожиданий, вы доберетесь до отеля или другого места назначения в городе. И главное, ваше погружение в мир Казани начнется практически сразу по прибытии. Как профессиональный гид я проведу для вас короткую путевую экскурсию с рассказами об истории и основных достопримечательностях татарской столицы. А в заключение поделюсь советами, как лучше провести здесь время, что посмотреть, какие посетить музеи и, конечно, какие рестораны стоит почтить визитом, ведь Казань — гастрономическая столица России!
Также вы можете заказать обратный трансфер — в аэропорт.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на минивене Peugeot Traveller
- Цена за поездку фиксированная
- В качестве бонуса я предоставлю 15% скидку на другие экскурсии в моем профиле: при бронировании укажите, пожалуйста, в переписке ссылку на оформленный заказ трансфера
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5886 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Руфату за встречу в аэропорту и прекрасную экскурсию по вечернему городу! Все прошло прекрасно! Успехов и удачи!
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Е
все прошло отлично. задержка рейса была более чем на 5 часов, Руфат дождался, встретил, провез по ночной Казани (слегка туман портил впечатление, но в целом - отлично). экскурсия помогла сориентироваться на месте, узнать много подробностей, немного истории и прекрасные виды - такое понимание сразу облегчает интеграцию. Спасибо. заказала коллегам👍🏻
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Л
Все отлично!!!!
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"Трансфер-экскурсия" - это очень удобная форма начать знакомиться с городом, куда вы прилетели, сразу же как только покидаете аэропорт. В Казани меня встречал прекрасный гид Руфат на хорошем автомобиле, за час успел рассказать множество интересного про Казань, повозил по центру города и привез прямо к отелю. Очень рекомендую такую комфортную форму "погружения" в городскую историю и реальность.
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Е
Всё хорошо. Водитель ответственный, приехал раньше времени, тем самым избавил нас от ожидания так как самолёт прилетел раньше расписания). По нашему желанию изменил маршрут, завез туда, где нам было интересно. Тем не менее, провез по интересному маршруту, что позволяло назначить реперные точки для будущих прогулок). Рекомендую для самостоятельных и осознанных путешественников)
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Н
Наше впечатление - отлично, высший бал! Руфат интересно рассказал, гениально спланировал маршрут. Был вечер, свежий белый снег, белая Казань с подсветкой самых красивых мест. Пожалуй, именно эта экскурсия для меня была самым «вау» в этот первый приезд. Огромное спасибо Руфату! От души!
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