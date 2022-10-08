На комфортабельном легковом автомобиле, без лишних хлопот и ожиданий, вы доберетесь до отеля или другого места назначения в городе. И главное, ваше погружение в мир Казани начнется практически сразу по прибытии. Как профессиональный гид я проведу для вас короткую путевую экскурсию с рассказами об истории и основных достопримечательностях татарской столицы. А в заключение поделюсь советами, как лучше провести здесь время, что посмотреть, какие посетить музеи и, конечно, какие рестораны стоит почтить визитом, ведь Казань — гастрономическая столица России!
Также вы можете заказать обратный трансфер — в аэропорт.