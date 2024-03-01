Трансфер в Свияжск и обратно
Индивидуальный трансфер в Казани

С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем

Индивидуальный трансфер в Свияжск— идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность. На острове у вас будет 2 часа самостоятельного свободного времени. Гуляйте где захотите — и не переживайте, что пропустите рейс общественного транспорта. Водитель будет ждать вас на месте, а затем отвезёт обратно в Казань.
Трансфер в Свияжск и обратно
Трансфер в Свияжск и обратно
Трансфер в Свияжск и обратно
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наши профессиональные водители заберут вас из вашего отеля в пределах исторического центра Казани и с комфортом отвезут в Свияжск. По пути вы полюбуетесь акваторией Куйбышевского водохранилища, рек Волги и Свияги, при ясной погоде из окна можно будет увидеть и самый молодой город России — Иннополис.

Автомобиль для группы 1-4 человека: Hyundai ix35, Nissan Qashqai
Автомобиль для группы 1-8 человек: Hyundai Starex (доплата 2300 руб.)

Организационные детали

В случае несоблюдения тайминга трансфера за дополнительное время нужно будет доплатить по согласованию с водителем.

График посещения памятников

  • Успенский собор: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду, при температуре воздуха не выше 30°
  • Никольская трапезная церковь (музей): посещение бесплатно ежедневно кроме понедельника и вторника. В туристический сезон работает без выходных.
  • Троицкая деревянная церковь: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
  • Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»: круглогодично

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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