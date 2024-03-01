С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Индивидуальный трансфер в Свияжск— идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность. На острове у вас будет 2 часа самостоятельного свободного времени. Гуляйте где захотите — и не переживайте, что пропустите рейс общественного транспорта. Водитель будет ждать вас на месте, а затем отвезёт обратно в Казань.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наши профессиональные водители заберут вас из вашего отеля в пределах исторического центра Казани и с комфортом отвезут в Свияжск. По пути вы полюбуетесь акваторией Куйбышевского водохранилища, рек Волги и Свияги, при ясной погоде из окна можно будет увидеть и самый молодой город России — Иннополис.
Автомобиль для группы 1-4 человека: Hyundai ix35, Nissan Qashqai
Автомобиль для группы 1-8 человек: Hyundai Starex (доплата 2300 руб.)
Организационные детали
В случае несоблюдения тайминга трансфера за дополнительное время нужно будет доплатить по согласованию с водителем.
График посещения памятников
- Успенский собор: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду, при температуре воздуха не выше 30°
- Никольская трапезная церковь (музей): посещение бесплатно ежедневно кроме понедельника и вторника. В туристический сезон работает без выходных.
- Троицкая деревянная церковь: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
- Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»: круглогодично
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5063 туристов
Меня зовут Александр. Мне самому не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружественную прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей РТ.
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