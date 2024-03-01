Индивидуальный трансфер в Свияжск— идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность. На острове у вас будет 2 часа самостоятельного свободного времени. Гуляйте где захотите — и не переживайте, что пропустите рейс общественного транспорта. Водитель будет ждать вас на месте, а затем отвезёт обратно в Казань.

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Описание

Что вас ожидает

Наши профессиональные водители заберут вас из вашего отеля в пределах исторического центра Казани и с комфортом отвезут в Свияжск. По пути вы полюбуетесь акваторией Куйбышевского водохранилища, рек Волги и Свияги, при ясной погоде из окна можно будет увидеть и самый молодой город России — Иннополис.

Автомобиль для группы 1-4 человека: Hyundai ix35, Nissan Qashqai

Автомобиль для группы 1-8 человек: Hyundai Starex (доплата 2300 руб.)

Организационные детали

В случае несоблюдения тайминга трансфера за дополнительное время нужно будет доплатить по согласованию с водителем.

График посещения памятников