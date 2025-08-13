Мои заказы

Узнай Казань за 2 часа

Не готовы тратить много времени на экскурсию? А с Казанью познакомиться хочется. Все самое интересное мы уместили в два часа. Предлагаем расслабиться и насладиться авто-пешеходной поездкой. Вас ждет захватывающий вид на город, исторические здания и современные объекты.
Описание экскурсии

Узнай Казань за 2 часа Такие разные места и улицы объединены в одном маршруте:

  • Татарская слобода с уютными расписными домами и набережной.
  • Русская часть города с университетами и музеями.
  • Административная площадь, где проходили балы, а сегодня там работает Раис республики.
  • Суконная слобода с шикарным театром и развлекательной деревней.
  • Кремлевская улица с ее особняком и научным городком.

• Элитный район Казани с современной Библиотекой и Министерствами. Это и не только ожидает вас в увлекательном двух часовом путешествии. Вы будете на «ты» с Казанью. Важная информация:

Посещение Кремля в данный формат не входит, только обзор города с выходами и остановками.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Детский кукольный театр «Экият»
  • Озеро Кабан и огни мечети татарской слободы
  • Казанская деревня «Туган Авылым»
  • Русская часть города
  • Здание Правительства Республики Татарстан
  • Казанская Рублевка (посёлок нефтяников)
  • Дворец Земледельцев
  • Река Казанка
  • Цирк и Площадь Тысячелетия
  • Центральный ЗАГС Казани «Чаша»
  • Колесо обозрения «Вокруг света»
  • Стадион Ак Барс Арена
Что включено
  • Аренда транспорта
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры)
  • Билет на колесо обозрения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отели или по договорённости
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 53 чел.
Важная информация
  • Посещение Кремля в данный формат не входит
  • Только обзор города с выходами и остановками
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
13 авг 2025

