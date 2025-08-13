Не готовы тратить много времени на экскурсию? А с Казанью познакомиться хочется. Все самое интересное мы уместили в два часа. Предлагаем расслабиться и насладиться авто-пешеходной поездкой. Вас ждет захватывающий вид на город, исторические здания и современные объекты.
Описание экскурсии
Узнай Казань за 2 часа Такие разные места и улицы объединены в одном маршруте:
- Татарская слобода с уютными расписными домами и набережной.
- Русская часть города с университетами и музеями.
- Административная площадь, где проходили балы, а сегодня там работает Раис республики.
- Суконная слобода с шикарным театром и развлекательной деревней.
- Кремлевская улица с ее особняком и научным городком.
• Элитный район Казани с современной Библиотекой и Министерствами. Это и не только ожидает вас в увлекательном двух часовом путешествии. Вы будете на «ты» с Казанью. Важная информация:Посещение Кремля в данный формат не входит, только обзор города с выходами и остановками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Детский кукольный театр «Экият»
- Озеро Кабан и огни мечети татарской слободы
- Казанская деревня «Туган Авылым»
- Русская часть города
- Здание Правительства Республики Татарстан
- Казанская Рублевка (посёлок нефтяников)
- Дворец Земледельцев
- Река Казанка
- Цирк и Площадь Тысячелетия
- Центральный ЗАГС Казани «Чаша»
- Колесо обозрения «Вокруг света»
- Стадион Ак Барс Арена
Что включено
- Аренда транспорта
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры)
- Билет на колесо обозрения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отели или по договорённости
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 53 чел.
Важная информация
- Посещение Кремля в данный формат не входит
- Только обзор города с выходами и остановками
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 авг 2025
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Казани: индивидуальная экскурсия
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.