скидка
20%
2 часа
Аудиогид
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль по Казани
Познакомьтесь с Казанью через увлекательную аудиоэкскурсию, наполненную историей и эмоциями
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
18001 440₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
14 сен в 20:00
15 сен в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Узнать главное о столице Татарстана и отведать самобытную традиционную кухню (питание не включено)
Начало: На ул. Баумана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета31 августа 2024Очень интересная и увлекательная история. Экскурсовод - очень приятный молодой человек, угостил нас чак-чаком и вкусным чаем) Единственное, на мой взгляд,
- ААнна31 августа 2024Великолепная экскурсия! Боялась, что информация может совпасть с обзорной, но тут совсем другой маршрут, только пару мест перекликнулись! Отлично построено
- ААлександра27 августа 2024Супер увлекательная и познавательная экскурсия))Для тех кто только знакомится с городом это отличная возможность узнать много интересного!)От всей души рекомендую:)
- ССветлана14 июня 2024Все супер! Но за 2 часа получается только поверхностно познакомиться с Казанью, лучше браьт 3 часа и более. Очевидно, у Артура запас знаний на часы лекций.
- ССветлана13 апреля 2024Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая
- MMila2 июля 2022Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейОчень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
- ООксана13 августа 2021Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейТуристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Площадь тысячелетия»
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