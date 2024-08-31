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места и полезные советы по маршруту. Мы часть пунктов пропустили сначала, и все равно по продолжительности - около трёх часов. Очень удобно, что можно прерваться, а потом продолжить. И повторить рассказ, если кто-то с первого раза не все понял. Детям (12 лет) тоже было интересно. Озвучивает экскурсию приятный женский голос. Мы купили одну экскурсию, но слушали вчетвером (без наушников). Рекомендую всем!