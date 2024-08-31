Площадь тысячелетия – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь тысячелетия» в Казани, цены от 890 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
Пешая
скидка
20%
24 отзыва
2 часа
Аудиогид
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль по Казани
Познакомьтесь с Казанью через увлекательную аудиоэкскурсию, наполненную историей и эмоциями
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
18001 440 за человека
Вечерняя Казань
На машине
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
14 сен в 20:00
15 сен в 18:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Узнать главное о столице Татарстана и отведать самобытную традиционную кухню (питание не включено)
Начало: На ул. Баумана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    31 августа 2024
    «Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
    Очень интересная и увлекательная история. Экскурсовод - очень приятный молодой человек, угостил нас чак-чаком и вкусным чаем) Единственное, на мой взгляд,
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    было бы ЕЩЕ интереснее, если бы появилось побольше интерактива. Когда в следующий раз приедем в Казань, надеемся, что появятся новые истории и маршруты в подобном формате!

  • А
    Анна
    31 августа 2024
    «Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
    Великолепная экскурсия! Боялась, что информация может совпасть с обзорной, но тут совсем другой маршрут, только пару мест перекликнулись! Отлично построено
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    повествование на пути всего маршрута! В общем, я в восторге! Правда, к концу экскурсии уши отвалились от наушников (чуть давили), но это мелочи жизни

  • А
    Александра
    27 августа 2024
    «Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
    Супер увлекательная и познавательная экскурсия))Для тех кто только знакомится с городом это отличная возможность узнать много интересного!)От всей души рекомендую:)
  • С
    Светлана
    14 июня 2024
    Вечерняя Казань
    Все супер! Но за 2 часа получается только поверхностно познакомиться с Казанью, лучше браьт 3 часа и более. Очевидно, у Артура запас знаний на часы лекций.
  • С
    Светлана
    13 апреля 2024
    Вечерняя Казань
    Экскурсия-супер. Честно говоря, я думала, что экскурсия по вечерней Казани-это провезут по городу и покажут подсветку. Но… Это была лучшая
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    экскурсия из всех. Артур настолько интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Не смотря на то, что мы уже были на обзорной экскурсии, Артур рассказал и показал столько нового и интересного! А какие фото он нам сделал!!! Артур, спасибо большое. Удачи тебе и много новых экскурсантов!

  • M
    Mila
    2 июля 2022
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Очень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
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    места и полезные советы по маршруту. Мы часть пунктов пропустили сначала, и все равно по продолжительности - около трёх часов. Очень удобно, что можно прерваться, а потом продолжить. И повторить рассказ, если кто-то с первого раза не все понял. Детям (12 лет) тоже было интересно. Озвучивает экскурсию приятный женский голос. Мы купили одну экскурсию, но слушали вчетвером (без наушников). Рекомендую всем!

  • О
    Оксана
    13 августа 2021
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Туристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
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    рекомендациям гида) сложновато, надо прокрутить этапы вперёд 4) удобно для компании из 2-3 человек, платишь за 1 экскурсию, а получают её все 5) свободен в своём выборе темпа, начала и окончания пути P.s. к сожалению, до конца я чуть-чуть не дошла, срочно надо было уехать, так что будет повод вернуться и дослушать

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Площадь тысячелетия»

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  1. «Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
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  3. Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Кул-Шариф
  6. Кремль
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Площадь тысячелетия" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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