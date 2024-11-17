Хотите побывать на «сказочном острове Буяне»? Тогда вам в Свияжск! Считается, что именно он вдохновил Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане». Вы увидите архитектурные ансамбли 16 века, храмы, монастыри и стилизованные исторические подворья. По пути на остров-град заедете в яркий Храм всех религий и расшифруете концепцию его создателя.

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Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы осмотрите яркий Храм всех религий, затем отправитесь в Свияжск. Там вы увидите:

Успенский монастырь 16 века

Деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного

Иоанно-Предтеченский монастырь

Собор иконы «Всех скорбящих Радость» в неовизантийском стиле

Комплексы исторической реконструкции «Ленивый Торжок» и «Конный двор»

А также полюбуетесь со смотровой площадки видами на Свияжский залив и Волгу.

Организационные детали