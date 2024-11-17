Хотите побывать на «сказочном острове Буяне»? Тогда вам в Свияжск! Считается, что именно он вдохновил Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане». Вы увидите архитектурные ансамбли 16 века, храмы, монастыри и стилизованные исторические подворья. По пути на остров-град заедете в яркий Храм всех религий и расшифруете концепцию его создателя.
Описание экскурсии
Вы осмотрите яркий Храм всех религий, затем отправитесь в Свияжск. Там вы увидите:
- Успенский монастырь 16 века
- Деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Собор иконы «Всех скорбящих Радость» в неовизантийском стиле
- Комплексы исторической реконструкции «Ленивый Торжок» и «Конный двор»
А также полюбуетесь со смотровой площадки видами на Свияжский залив и Волгу.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 93 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует официальное туристическое агентство в Казани. С радостью покажем вам самые интересные места Татарстана — региона с древней историей и самобытной культурой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
17 ноя 2024
Записались на данную экскурсию, по итогу группа не набралась и организатор преложил нам присоединится к группе то же самое плюс Раифский монастырь без доп. платы за ту же сумму. Экскурсия
О
Олеся
15 ноя 2024
Хорошая организация экскурсии, грамотный экскурсовод. Автобусный и пеший маршруты сбалансированны. Не утомительно и очень интересно.
Заришнюк
1 ноя 2024
В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись за 500 метров,сказав:"сбегайте, сделайте фото. Только быстро". Гид нас убедил,что фактически 6 мин остановка,но
Е
Екатерина
26 сен 2024
Экскурсовод Валентина Михайловна потрясающий рассказчик, очень интересно занимала наш весь путь
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