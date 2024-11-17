Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани

Погулять по старинному острову и посетить самый необычный храм Татарстана
Хотите побывать на «сказочном острове Буяне»? Тогда вам в Свияжск! Считается, что именно он вдохновил Пушкина на создание «Сказки о царе Салтане». Вы увидите архитектурные ансамбли 16 века, храмы, монастыри и стилизованные исторические подворья. По пути на остров-град заедете в яркий Храм всех религий и расшифруете концепцию его создателя.
4.75
4 отзыва
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
Свияжск + Храм всех религий: на автобусе из Казани
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы осмотрите яркий Храм всех религий, затем отправитесь в Свияжск. Там вы увидите:

  • Успенский монастырь 16 века
  • Деревянную Троицкую церковь времён Ивана Грозного
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Собор иконы «Всех скорбящих Радость» в неовизантийском стиле
  • Комплексы исторической реконструкции «Ленивый Торжок» и «Конный двор»

А также полюбуетесь со смотровой площадки видами на Свияжский залив и Волгу.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
17 ноя 2024
Записались на данную экскурсию, по итогу группа не набралась и организатор преложил нам присоединится к группе то же самое плюс Раифский монастырь без доп. платы за ту же сумму. Экскурсия
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очень интересная, и монастырь и остров и храм, понравилось все. Очень удобно, что всем выдают радиогиды все слышно на достаточном растоянии от экскурсовода. А какие в монастырской лавке пекут петашки, это просто бомба! Брали с двумя видами начинок, просто очень вкусно!!!

О
15 ноя 2024
Хорошая организация экскурсии, грамотный экскурсовод. Автобусный и пеший маршруты сбалансированны. Не утомительно и очень интересно.
Заришнюк
1 ноя 2024
В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись за 500 метров,сказав:"сбегайте, сделайте фото. Только быстро". Гид нас убедил,что фактически 6 мин остановка,но
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у нас и их не было. Проезжали вечером и ничего не увидели,кроме рассказа никаких впечатлений. Свияжск нам показали полноценно,погода подвела,в целом все хорошо,на обратном пути стояли ждали 40мин теплоход для той части пассажиров,кто должен был возвращаться по реке. Засчет этого по тайменгу немного припоздали назад,вместо 6 часов,провели 7 часов в экскурсии. Гид выдал локонично всю информацию по всем локациям,на все вопросы давал развёрнутый ответ. Слышать было интересно.

В начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившисьВ начале пути Храм всех религий водитель пропустил,он был не вкусе, что заезжать,в конце пути проехал,остановившись
Е
26 сен 2024
Экскурсовод Валентина Михайловна потрясающий рассказчик, очень интересно занимала наш весь путь

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