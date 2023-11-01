И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Цирк — это особый организм. Обычный зритель не может зайти туда просто так и увидеть, как строится рабочий процесс. Но только не с нами! Мы проведём вас за кулисы.
На время экскурсии работа цирка перестроится — и всё для того, чтобы вы смогли осмотреть закрытые помещения, выйти на манеж, побеседовать с артистами и понаблюдать за репетициями.
На время экскурсии работа цирка перестроится — и всё для того, чтобы вы смогли осмотреть закрытые помещения, выйти на манеж, побеседовать с артистами и понаблюдать за репетициями.
Ближайшие даты:
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
12
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Каждая наша экскурсия не похожа на предыдущую. Ведь цирк живёт своей жизнью, и там всегда что-то происходит. Что именно мы увидим на манеже и в цирковой школе, кого встретим за кулисами — часто непредсказуемо. Но всегда волшебно и очень интересно!
На нашей экскурсии:
- гости узнают увлекательные факты об истории цирка в Казани и архитектурных особенностях «летающей тарелки»,
- пройдут по секретным для зрителя местам и закулисью,
- познакомятся с детской цирковой школой,
- попадут на оркестровый балкон и пообщаются с цирковым оркестром,
- получат сладкий сюрприз и памятную открытку.
- И кульминация программы — яркий выход участников экскурсии на манеж под впечатляющие спецэффекты!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, сладкая вата и памятная открытка с купоном на скидку 15% на одно любое представление цирка. Срок действия купона не ограничен.
- Рекомендуем программу для взрослых и детей от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного входа в Казанский цирк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 2271 туриста
Меня зовут Евгения, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!
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