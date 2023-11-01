За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку

И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители

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Цирк — это особый организм. Обычный зритель не может зайти туда просто так и увидеть, как строится рабочий процесс. Но только не с нами! Мы проведём вас за кулисы.

На время экскурсии работа цирка перестроится — и всё для того, чтобы вы смогли осмотреть закрытые помещения, выйти на манеж, побеседовать с артистами и понаблюдать за репетициями.
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
Ближайшие даты:
1
ноя
4
ноя
5
ноя
12
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каждая наша экскурсия не похожа на предыдущую. Ведь цирк живёт своей жизнью, и там всегда что-то происходит. Что именно мы увидим на манеже и в цирковой школе, кого встретим за кулисами — часто непредсказуемо. Но всегда волшебно и очень интересно!

На нашей экскурсии:

  • гости узнают увлекательные факты об истории цирка в Казани и архитектурных особенностях «летающей тарелки»,
  • пройдут по секретным для зрителя местам и закулисью,
  • познакомятся с детской цирковой школой,
  • попадут на оркестровый балкон и пообщаются с цирковым оркестром,
  • получат сладкий сюрприз и памятную открытку.
  • И кульминация программы — яркий выход участников экскурсии на манеж под впечатляющие спецэффекты!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, сладкая вата и памятная открытка с купоном на скидку 15% на одно любое представление цирка. Срок действия купона не ограничен.
  • Рекомендуем программу для взрослых и детей от 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в Казанский цирк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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