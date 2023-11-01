Цирк — это особый организм. Обычный зритель не может зайти туда просто так и увидеть, как строится рабочий процесс. Но только не с нами! Мы проведём вас за кулисы.



На время экскурсии работа цирка перестроится — и всё для того, чтобы вы смогли осмотреть закрытые помещения, выйти на манеж, побеседовать с артистами и понаблюдать за репетициями.