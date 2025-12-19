Исследуем заброшенные гипсовые рудники и шахты в Камском Устье
Почувствовать себя спелеологом, бродя по карстовой пещере, и увидеть подземное озеро
Вместе с альпинистом или геологом отправляемся в карстовую пещеру, где 70 лет назад велась добыча гипса.
Вокруг царит сплошная тьма, но мы вооружимся световой палкой и, как настоящие спелеологи, будем исследовать читать дальше
подземные ходы и залы. Увидим действующую шахту, карстовые щели и загадочные расщелины.
Слушая легенду о гипсе, вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, заглянете в пещеру, скрытую от посторонних глаз, и сделаете атмосферные кадры.
В стоимость включено трёхразовое питание, необходимое оборудование и проживание в комфортном и эстетичном доме только для нашей компании.
Описание тура
Организационные детали
С собой нужны тёплые вещи для прогулок по лесу.
Проживание. Будем жить в новом красивом доме «Вгости Дом», 2-местное размещение. В нашем распоряжении будет кухня, гостиная и ванная. В доме разместится только наша компания.
*Фото дома предоставлены организатором
Питание. В программу включено трёхразовое питание от шеф-повара. В меню: узбекский плов, местный жареный судак с рисом, жаркое, жульен и салаты. На завтрак: яйца пашот/сырники/кофе.
Транспорт. Будем передвигаться на такси (не входит в стоимость).
Уровень сложности. Во время экскурсии в штольни будет много активности: подъёмы, спуски.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 5 лет.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по шахтам и рудникам в карстовой пещере
Встретимся в Камском Устье в 11:00 и начнём экскурсию-квест по гипсовым штольням. Длительность — 3 часа. Всё необходимое оборудование выдадим. Будем бродить по заброшенным рудникам, осматривать шахты и слушать местные легенды. Внутри — кромешная тьма, но мы будем освещать свой путь фонариками.
В 14:30 заселимся в дом, вкусно пообедаем, после чего у вас будет свободное время. Вечером соберёмся вместе в гостиной, чтобы поиграть в настольные игры и посмотреть фильмы.
В 23:00 — отбой.
2 день
Свободное время и отъезд
В 8:00 позавтракаем, а затем у вас будет время, чтобы погулять в округе, пофотографироваться или покататься на лыжах и коньках. Их можно взять в аренду. В 11:00 пообедаем и в 12:00 поедем обратно в Казань.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Экскурсия в штольни на 3 часа
Что не входит в цену
Трансфер до места старта и от места финиша, а также по маршруту
Аренда коньков или лыж (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Камское Устье, 11:00. До места проведения тура вам нужно добраться самостоятельно (на личном авто или рейсовом автобусе из Казани № 529)
Завершение: Камское Устье, 12:00. Трансфер обратно до Казани - самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илюза — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1505 туристов
Знакомься с Камским Устьем с нами! Мы проводим туры и индивидуальные экскурсии круглый год. Почему нам можно довериться? Мы здесь родились и выросли, и нам очень хочется влюбить вас в этот уголочек Татарстана! Мы покажем всё самое важное и интересное — с комфортом. Наша миссия — чтобы каждый турист почувствовал себя желанным гостем в этом живописном месте Татарстана.