С собой нужны тёплые вещи для прогулок по лесу.

Проживание. Будем жить в новом красивом доме «Вгости Дом», 2-местное размещение. В нашем распоряжении будет кухня, гостиная и ванная. В доме разместится только наша компания.

*Фото дома предоставлены организатором

Питание. В программу включено трёхразовое питание от шеф-повара. В меню: узбекский плов, местный жареный судак с рисом, жаркое, жульен и салаты. На завтрак: яйца пашот/сырники/кофе.

Транспорт. Будем передвигаться на такси (не входит в стоимость).

Уровень сложности. Во время экскурсии в штольни будет много активности: подъёмы, спуски.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 5 лет.

Тур доступен для бронирования в любой день.