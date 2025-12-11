Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
27 дек в 09:00
6 янв в 09:00
35 000 ₽ за всё до 40 чел.
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
27 000 ₽ за человека
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
20 фев в 19:00
18 900 ₽ за человека
