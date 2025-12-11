Мои заказы

Интересные туры для школьного возраста в Казани

Найдено 3 тура в категории «Для школьников» в Казани, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
На автобусе
2 дня
Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
27 дек в 09:00
6 янв в 09:00
35 000 ₽ за всё до 40 чел.
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
На машине
3 дня
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
27 000 ₽ за человека
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
На автобусе
5 дней
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
20 фев в 19:00
18 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Для школьников»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
  2. Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
  3. Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Иннополис
  5. Раифский монастырь
  6. Центр семьи Казан
  7. Озеро Кабан
  8. Улица Баумана
  9. Дворец Земледельцев
  10. Театр кукол «Экият»
Сколько стоит тур в Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 35 000.
Забронируйте тур в Казани на 2025 год для школьников, цены от 18900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль