Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Автобусный тур из Казани в Петербург: главные места Северной столицы, Царское Село и Кронштадт
Увидеть Невский проспект и Дворцовую площадь, осмотреть великолепные парки, посетить Морской собор
Начало: Казань, ул. Ташаяк, 2А, 12:20. Также можем забрать...
3 янв в 12:20
5 янв в 12:20
23 500 ₽ за человека
Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани
Покорить склоны и снежные трассы, повеселиться на вечеринке и насладиться горными пейзажами
Начало: Казань, 3:30
8 янв в 03:30
28 фев в 03:30
13 500 ₽ за человека
