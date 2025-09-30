Представьте: вас окружают густые леса и обволакивает приятная тишина, нарушаемая лишь шелестом деревьев и плеском воды где-то вдалеке.Вы вдыхаете свежие ароматы и настраиваетесь на выходные, в которые вам не придётся

ни о чём беспокоиться. Из планов на день — прогуляться по таёжным тропам, окунуться в минеральную воду и наполниться внутренней силой. А ещё попробовать необычные практики: энергодыхание, стояние на гвоздях и «Игра на желание». Завершится вечер в том же настроении — будем париться в бане и купаться в бассейне. Во второй день вас ждут утренняя йога, чтобы очистить разум от суеты, и лёгкий треккинг к дубу Пугачёва и таинственному озеру Конаньер. В стоимость уже включено 1-местное проживание и питание. Участие в активностях всегда остаётся на ваш выбор. Здесь всё строится на принципе свободы и комфорта, ведь отдых — это удовольствие, а не обязанность.

Описание тура

Организационные детали

Чтобы чувствовать себя комфортно на протяжении всего тура, рекомендуем подготовить:

1. Удобную обувь для пеших прогулок по лесу (желательно с нескользящей подошвой).

2. Одежду по сезону для прогулок на свежем воздухе.

3. Спортивную форму для занятий йогой и практик в зале.

4. Купальные принадлежности (купальник/плавки, шапочка, полотенце) — для бассейна и источника.

5. Банные принадлежности (тапочки, полотенце, мочалка, средства гигиены) — для посещения бани.

6. Сменную одежду на случай дождя или смены активности.

7. Бутылку для воды.

Пожелания к гостям:

Пожалуйста, будьте открытыми, доброжелательными и уважительными к другим участникам.

Отпустите ожидания и позвольте себе просто насладиться природой, практиками и лёгкостью этого путешествия.

Погодные условия:

Мы не отменяем тур при лёгком дожде или облачной погоде. Отмена возможна только при сильных погодных условиях: ливневый дождь, ураган, гроза или метель (зимой).

Мы сделаем всё, чтобы ваш отдых был наполнен смыслом, комфортом и приятными воспоминаниями.