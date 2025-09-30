Мои заказы

Тур-ретрит в нацпарке «Марий Чодра» в мини-группе: йога, практики и лёгкие прогулки (всё включено)

Попробовать стояние на гвоздях, увидеть дуб Пугачёва, попариться в баньке и наполниться энергией
Представьте: вас окружают густые леса и обволакивает приятная тишина, нарушаемая лишь шелестом деревьев и плеском воды где-то вдалеке.

Вы вдыхаете свежие ароматы и настраиваетесь на выходные, в которые вам не придётся
ни о чём беспокоиться.

Из планов на день — прогуляться по таёжным тропам, окунуться в минеральную воду и наполниться внутренней силой. А ещё попробовать необычные практики: энергодыхание, стояние на гвоздях и «Игра на желание». Завершится вечер в том же настроении — будем париться в бане и купаться в бассейне.

Во второй день вас ждут утренняя йога, чтобы очистить разум от суеты, и лёгкий треккинг к дубу Пугачёва и таинственному озеру Конаньер. В стоимость уже включено 1-местное проживание и питание. Участие в активностях всегда остаётся на ваш выбор. Здесь всё строится на принципе свободы и комфорта, ведь отдых — это удовольствие, а не обязанность.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Чтобы чувствовать себя комфортно на протяжении всего тура, рекомендуем подготовить:

1. Удобную обувь для пеших прогулок по лесу (желательно с нескользящей подошвой).
2. Одежду по сезону для прогулок на свежем воздухе.
3. Спортивную форму для занятий йогой и практик в зале.
4. Купальные принадлежности (купальник/плавки, шапочка, полотенце) — для бассейна и источника.
5. Банные принадлежности (тапочки, полотенце, мочалка, средства гигиены) — для посещения бани.
6. Сменную одежду на случай дождя или смены активности.
7. Бутылку для воды.

Пожелания к гостям:

  • Пожалуйста, будьте открытыми, доброжелательными и уважительными к другим участникам.
  • Отпустите ожидания и позвольте себе просто насладиться природой, практиками и лёгкостью этого путешествия.

Погодные условия:

Мы не отменяем тур при лёгком дожде или облачной погоде. Отмена возможна только при сильных погодных условиях: ливневый дождь, ураган, гроза или метель (зимой).

Мы сделаем всё, чтобы ваш отдых был наполнен смыслом, комфортом и приятными воспоминаниями.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка к озеру Шунгалдан и источнику, практики энергодыхания, стояния на гвоздях и «Игра на желание», баня и купание в бассейне

Встретим вас в санатории «Кленовая гора». После заселения у вас будет время распаковать вещи и выпить чай.

В 10:00 мы отправимся в пеший маршрут по тропам заповедника «Марий Чодра». Путь налегке, протяжённостью около 4,5 км, займёт около 50 минут. Маршрут пройдёт мимо живописного озера Шунгалдан и приведёт к легендарному источнику Зелёный ключ. Там можно будет искупаться, поэтому заранее возьмите купальник, полотенце и воду.

Затем состоится практика энергодыхания — техника, помогающая восстановить силы и наполниться энергией. Для желающих будет предложена дополнительная практика стояния на гвоздях. После обеда — свободное время. Далее проведём для вас программу «Игра на желание», которая помогает раскрыться, принять себя и расслабиться.

В 16:00 — полдник, в 18:00 — ужин. Вечер завершим в бане с ароматными травами и в бассейне.

Прогулка к озеру Шунгалдан и источнику, практики энергодыхания, стояния на гвоздях и «Игра на желание», баня и купание в бассейне
2 день

Практика йоги и энергодыхания, прогулка к дубу Пугачёва и озеру Конаньер, завершение тура

День начнём в 6:00 с практики йоги и энергодыхания. Мягкие упражнения на растяжку и глубокое дыхание помогут включить тело и очистить разум от суеты. Участие по желанию — можно полностью присоединиться или просто присутствовать в пространстве.

После завтрака отправимся в пеший маршрут по широким лесным дорогам и тропам. Главным впечатлением станет встреча с легендарным дубом Пугачёва — могучим деревом, окутанным историей и преданиями. Далее путь приведёт к таинственному озеру Конаньер, с которым связаны красивые марийские легенды. Длина маршрута около 9 км, время хайкинга — 2 часа. Прогулка будет проходить в спокойном темпе, с остановками для отдыха и фотографий.

С 11:30 до 12:00 — возвращение в санаторий. Здесь мы поделимся впечатлениями, соберём вещи, попрощаемся и увезём с собой лёгкость, вдохновение и тепло новых встреч.

Практика йоги и энергодыхания, прогулка к дубу Пугачёва и озеру Конаньер, завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтрак, обед, полдник и ужин
  • Спортивный инвентарь (коврики для йоги и практик)
  • Баня с бассейном
  • Практики и активности: йога, гвоздестояние, энергодыхание, игра на желание
Что не входит в цену
  • Трансфер до санатория и обратно можете приехать на своём транспорте
  • Или мы организуем трансфер за доплату
  • Стоимость зависит от точки старта - от 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санаторий «Кленовая гора», 9:00
Завершение: Санаторий «Кленовая гора», 12:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марья
Марья — ваша команда гидов в Казани
Мы — команда энтузиастов и профессионалов, объединённых любовью к природе, движению и здоровому образу жизни. Вместе мы проводим фитнес-туры по живописным уголкам Республики Марий Эл, сочетая активный отдых с восстановлением
тела и души. Что мы предлагаем: * Пешие маршруты по самым красивым и малоизвестным местам региона * Посещение озёр, источников, санаториев и знаковых достопримечательностей * Уникальные оздоровительные практики на свежем воздухе * Погружение в культуру и историю Марий Эл Кто мы: Я — преподаватель физкультуры с 10-летним стажем, профессионально подхожу к организации активных маршрутов, знаю, как сочетать нагрузку и комфорт. Моя напарница Анна — сертифицированный тренер по запатентованной методике энергодыхания, помогает участникам восстановить силы, научиться управлять энергией и дыханием. Мы — местные жители, знаем каждый поворот тропы, каждую легенду и каждую родниковую тропинку. С нами вы не просто путешествуете — вы проживаете маршрут телом и сердцем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
Рамиль
30 сен 2025
Добрый вечер, хочу оставить отзыв о туре ретрите проходившем 27-28 сентября. Очень понравилось. Организаторы, очень приятные девушки. Мы гуляли по заповедном лесу, делали дыхательные практики(особенно понравилась практика в воде). Очень хорошо отдохнула и зарядилась энергией.

