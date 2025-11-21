Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
27 000 ₽ за человека
Драйвовый горнолыжный тур 2 в 1 из Казани и Н. Челнов: курорты "Солнечной долина" и "Завьялиха"
Обкатать снежные склоны, попариться в бане, повеселиться на вечеринке и получить кадры от фотографа
Начало: Казань, 20:00 (ТЦ «Мега»), Набережные Челны, 23:00
13 фев в 20:00
13 500 ₽ за человека
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
20 фев в 19:00
18 900 ₽ за человека
