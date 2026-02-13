Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
21 мар в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знаковые локации Казани, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:15
12 июн в 09:15
33 900 ₽ за человека
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27 000 ₽ за человека
Выходные в Казани: индивидуальный тур-знакомство по главным местам с гидом-историком
Посетить кремль, увидеть Старотараскую слободу и улицу Баумана, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
21 фев в 09:00
28 фев в 09:00
32 000 ₽ за всё до 40 чел.
Традиции и инновации Татарстана: индивидуальный тур в Казань и по окрестностям
Станцевать с народным ансамблем, приготовить эчпочмак и кыстыбый и прокатиться на беспилотном такси
Начало: Г. Казань, Национальный музей Республики Татарстан...
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
44 200 ₽ за человека
