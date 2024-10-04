По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.

В 15:00 начнётся первая экскурсия по центру Казани. На нашем пути встретятся Старо-Татарская слобода, старейшая мечеть Марджани, озеро Кабан и многие другие достопримечательности столицы. Вы полюбуетесь самобытной красотой города, услышите легенды о несметных сокровищах ханов и узнаете тайну, где закипел котёл без огня. После 17:30 — свободное время.

По желанию и за доплату можно заказать прогулку по вечерней Казани (1100 ₽, проводится для группы более 10 участников).