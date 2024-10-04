Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»

Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Отправляемся в мини-отпуск в главный город Республики Татарстан — великолепную Казань, которую называют третьей столицей России.

Вы прикоснётесь к многовековой истории мегаполиса, прогуливаясь по древним улочкам в центре, осматривая его визитные
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карточки и слушая местные легенды.

Побываете в белокаменном кремле, на территории которого высятся минареты мечети Кул-Шариф, купола Благовещенского собора и падающая башня Сююмбике. А также увидите узнаваемые локации в миниатюре, посетив выставочный комплекс «Городская панорама».

Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:45

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Татарстан» 3*. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки по системе «шведский стол» в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Променад по центру Казани

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.

В 15:00 начнётся первая экскурсия по центру Казани. На нашем пути встретятся Старо-Татарская слобода, старейшая мечеть Марджани, озеро Кабан и многие другие достопримечательности столицы. Вы полюбуетесь самобытной красотой города, услышите легенды о несметных сокровищах ханов и узнаете тайну, где закипел котёл без огня. После 17:30 — свободное время.

По желанию и за доплату можно заказать прогулку по вечерней Казани (1100 ₽, проводится для группы более 10 участников).

Променад по центру КазаниПроменад по центру КазаниПроменад по центру КазаниПроменад по центру Казани
2 день

Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»

Позавтракав, продолжим знакомиться с колоритом города. Первым мы посетим белокаменный Казанский кремль. Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО. Здесь расположены официальная резиденция президента республики и музей-заповедник.

В самом сердце древней Казани сплелись культуры Востока и Запада: на территории кремля высятся минареты главной городской мечети Кул-Шариф и золотые купола старейшего православного Благовещенского собора. В ансамбль также входит ещё один символ столицы — падающая башня Сююмбике.

Налюбовавшись кремлём, посетим выставочный комплекс «Городская панорама», посвящённый истории, этапам развития и архитектуре города. В экспозиции собраны фотографии, видеоролики и макеты зданий, точно повторяющие оригиналы. Благодаря им вы осмотрите лабиринты улиц Старо-Татарской слободы, увидите кадры из прошлого и современности, почувствуете себе пассажиром трамвая начала 20 века. После 14:00 — свободное время.

По желанию и за доплату можно заказать экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь (1300 ₽ с человека, проводится для группы более 10 участников) или посетить татарский дом с обедом, шоу-программой и застольными играми (2300 ₽ за взрослого, 2100 ₽ за ребёнка от 5 до 14 лет, 1000 ₽ за ребёнка младше 5 лет, проводится для группы более 15 участников).

Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»
3 день

Возвращение домой

Начнём день с завтрака, до 12:00 освободим номера. Далее — самостоятельный трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.

По желанию и за доплату в этот день можно приобрести экскурсию в островной город Свияжск (1100 ₽, проводится для группы более 10 участников).

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный взрослый билет9 110 ₽
Детский (младше 7 лет)5 510 ₽
Детский (7-14 лет)8 910 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтрак и обед во второй день
  • Трансферы по маршруту на автобусе
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта - от 1000 ₽ за легковой автомобиль (до 3 человек)
  • Обеды и ужины
  • Аренда радиогида - 150 ₽/сутки
  • Доплата за одноместное размещение - 3540 ₽
  • Возможна организация тура без проживания. В этом случае стоимость составит 5910 ₽ за взрослого, 5510 ₽ за ребёнка младше 7 лет, 5710 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет
  • Возможно повышение класса отеля, стоимость тура при этом изменится
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, отель, 14:45
Завершение: Казань, центр города, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКазанский кремльПопулярные местаКул-ШарифСтаро-татарская слободаВсе туры3-дневные турыБашня СююмбикеБлаговещенский соборСвятые местаТатарстанОзеро КабанПрирода и пейзажиНа ноябрьские праздникиМифы и легендыКремльПанорамы

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