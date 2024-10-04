Вы прикоснётесь к многовековой истории мегаполиса, прогуливаясь по древним улочкам в центре, осматривая его визитные
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Татарстан» 3*. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят завтраки по системе «шведский стол» в отеле.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Променад по центру Казани
По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.
В 15:00 начнётся первая экскурсия по центру Казани. На нашем пути встретятся Старо-Татарская слобода, старейшая мечеть Марджани, озеро Кабан и многие другие достопримечательности столицы. Вы полюбуетесь самобытной красотой города, услышите легенды о несметных сокровищах ханов и узнаете тайну, где закипел котёл без огня. После 17:30 — свободное время.
По желанию и за доплату можно заказать прогулку по вечерней Казани (1100 ₽, проводится для группы более 10 участников).
Казанский кремль и выставочный комплекс «Городская панорама»
Позавтракав, продолжим знакомиться с колоритом города. Первым мы посетим белокаменный Казанский кремль. Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО. Здесь расположены официальная резиденция президента республики и музей-заповедник.
В самом сердце древней Казани сплелись культуры Востока и Запада: на территории кремля высятся минареты главной городской мечети Кул-Шариф и золотые купола старейшего православного Благовещенского собора. В ансамбль также входит ещё один символ столицы — падающая башня Сююмбике.
Налюбовавшись кремлём, посетим выставочный комплекс «Городская панорама», посвящённый истории, этапам развития и архитектуре города. В экспозиции собраны фотографии, видеоролики и макеты зданий, точно повторяющие оригиналы. Благодаря им вы осмотрите лабиринты улиц Старо-Татарской слободы, увидите кадры из прошлого и современности, почувствуете себе пассажиром трамвая начала 20 века. После 14:00 — свободное время.
По желанию и за доплату можно заказать экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь (1300 ₽ с человека, проводится для группы более 10 участников) или посетить татарский дом с обедом, шоу-программой и застольными играми (2300 ₽ за взрослого, 2100 ₽ за ребёнка от 5 до 14 лет, 1000 ₽ за ребёнка младше 5 лет, проводится для группы более 15 участников).
Возвращение домой
Начнём день с завтрака, до 12:00 освободим номера. Далее — самостоятельный трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.
По желанию и за доплату в этот день можно приобрести экскурсию в островной город Свияжск (1100 ₽, проводится для группы более 10 участников).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный взрослый билет
|9 110 ₽
|Детский (младше 7 лет)
|5 510 ₽
|Детский (7-14 лет)
|8 910 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтрак и обед во второй день
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Трансфер от/до аэропорта - от 1000 ₽ за легковой автомобиль (до 3 человек)
- Обеды и ужины
- Аренда радиогида - 150 ₽/сутки
- Доплата за одноместное размещение - 3540 ₽
- Возможна организация тура без проживания. В этом случае стоимость составит 5910 ₽ за взрослого, 5510 ₽ за ребёнка младше 7 лет, 5710 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет
- Возможно повышение класса отеля, стоимость тура при этом изменится