5 дней
Тур в Татарстан и Марий Эл с погружением в гастрономию и культуру
Увидеть татарский Тадж-Махал, подержать за лапу Йошкиного кота и каждый день пробовать местные блюда
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
25 окт в 13:00
2 ноя в 13:00
30 620₽ за человека
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
26 окт в 11:00
3 ноя в 11:00
9 120₽ за человека
3 дня
Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Увидеть всё главное в Казани и появление Христа на Патриаршей площади, приготовить и отведать сыра
Начало: Г. Казань, ж/д вокзал, утро
25 окт в 10:00
15 ноя в 10:00
56 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В декабре»
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