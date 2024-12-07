2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
11 990₽ за человека
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 690₽ за человека
4 дня
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Взойти на уральские тысячники, попариться в походной бане и увидеть маралов
Начало: Казань, тц «Мега» в 18:45, Набережные Челны в 23:0...
22 фев в 08:00
12 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В феврале»
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