В феврале – туры в Казани

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Казани, цены от 11 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
На автобусе
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
11 990 за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 690 за человека
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Пешая
4 дня
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Взойти на уральские тысячники, попариться в походной бане и увидеть маралов
Начало: Казань, тц «Мега» в 18:45, Набережные Челны в 23:0...
22 фев в 08:00
12 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В феврале»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
  2. Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
  3. Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Благовещенский собор
  6. Старо-татарская слобода
  7. Булгар
  8. Раифский монастырь
  9. Кремль
  10. Иннополис
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 11 990 до 25 690. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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