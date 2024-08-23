4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
30 дек в 08:00
13 янв в 08:00
64 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
28 дек в 08:00
11 янв в 08:00
11 990₽ за человека
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
25 690₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ммихаил23 августа 2024Все было классно! Огромное спасибо нашему гиду Гульназ! Это профессионал высшей категории! Отношение к нам, знание темы бесподобны. Так держать Гульназ. Мы просто в тебя влюбились! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В марте»
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