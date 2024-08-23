В апреле – туры в Казани

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Казани, цены от 11 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
На машине
2 отзыва
4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
30 дек в 08:00
13 янв в 08:00
64 000 за всё до 4 чел.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
На автобусе
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
28 дек в 08:00
11 янв в 08:00
11 990 за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
14 апр в 13:00
6 окт в 13:00
35 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
  2. В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
  3. Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Благовещенский собор
  5. Башня Сююмбике
  6. Старо-татарская слобода
  7. Булгар
  8. Кремль
  9. Раифский монастырь
  10. Озеро Кабан
Сколько стоит тур в Казани в декабре 2024
Сейчас в Казани в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 11 990 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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