Тур-ретрит в нацпарке «Марий Чодра» в мини-группе: йога, практики и лёгкие прогулки (всё включено)
Попробовать стояние на гвоздях, увидеть дуб Пугачёва, попариться в баньке и наполниться энергией
Начало: Санаторий «Кленовая гора», 9:00
29 ноя в 09:00
27 дек в 09:00
8800 ₽ за человека
Горнолыжный выходной на курорте «Нечкино» с выездом из Казани
Покорить склоны и снежные трассы, повеселиться на вечеринке и насладиться горными пейзажами
Начало: Казань, 3:30
8 янв в 03:30
28 фев в 03:30
13 500 ₽ за человека
Драйвовый горнолыжный тур 2 в 1 из Казани и Н. Челнов: курорты "Солнечной долина" и "Завьялиха"
Обкатать снежные склоны, попариться в бане, повеселиться на вечеринке и получить кадры от фотографа
Начало: Казань, 20:00 (тц «МЕГА»), Набережные Челны, 23:00
13 фев в 20:00
13 500 ₽ за человека
