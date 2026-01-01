Индивидуальное знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
22 авг в 08:00
12 сен в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Казань, Иннополис, Свияжск и Раифа с гидом-историком: индивидуальное знакомство
Посетить кремль, осмотреть церкви, монастыри и город будущего, погрузиться в культуру и историю
Начало: Казань, ваш отель, 9:00. Возможно любое время встр...
4 июл в 08:00
6 июл в 09:00
42 000 ₽ за всё до 40 чел.
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 09:00
135 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск и Иннополис»
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