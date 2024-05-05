Туры с животными в Кеми

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Кеми, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Начало: г. Кемь
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
27 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
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