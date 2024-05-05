Авторский тур
7 дней
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Начало: г. Кемь
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
27 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
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