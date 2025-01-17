Летние истории Карелии
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров северной карельской природы»
14 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 56 700 ₽ за человека
Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров северной карельской природы»
1 июл в 10:00
7 июл в 10:00
40 500 ₽ за человека
Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Вы насладитесь отдыхом на природе, прокатитесь на рафте по бурным рекам, испытаете адреналин на квадроциклах, восхититесь красотой водопада и узнаете историю этого удивительного места»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 78 890 ₽ за человека
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
Посетить Соловецкий монастырь, подняться на Секирную гору и заглянуть в Ботанический сад
Начало: Кемь, 11:30
«Вас ждут увлекательные экскурсии, прогулки по дикой природе, морские путешествия и удивительные открытия»
29 июн в 08:00
19 июл в 11:30
47 950 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга17 января 2025Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!
- ООльга11 января 2025Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,
- ААнастасия24 августа 2024Охта - путеводная река. Сплав и рыбалкаВсе было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с учетом большого количества детей было в самый раз. Инструктора подобраны отлично, Алексей, Сергей и Максим делали наш отдых еще интереснее.
- ЕЕлизавета14 августа 2024Охта - путеводная река. Сплав и рыбалкаОрганизаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!
- ННаталья13 августа 2024Охта - путеводная река. Сплав и рыбалкаОрганизаторам большое спасибо! Вся подготовка была продумана заранее. Чувствовался профессионализм и хорошее отношение к делу!
- ИИрина29 июля 2024Дарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщем команда большая молодец. Рассказала коллегам о вас, будут тоже бронировать😊.
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Природа и пейзажи»
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