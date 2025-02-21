1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
Завтра в 12:00
10 мар в 12:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Завтра в 12:00
4 мар в 12:00
4000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья21 февраля 2025Все было отлично! Очень понравился рассказ - с этой стороны Кириллов мы не знали. Оказывается, очень много интересного можно увидеть, не заходя на территорию Кирилло-Белозерского монастыря.
- ААнна8 января 2025Благодарим Евгения за познавательную, очень интересную экскурсию по Кирилло-Белозерскому монастырю. Как выяснилось, Евгений – экскурсовод в третьем поколении, коренной житель Кириллова, обладающий обширными знаниями. Приятная подача, много интересных фактов. Обязательно вернемся в летний период. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена6 января 2025Евгений - профессионал!!! Правильная речь, прекрасная подача материала, продуманный маршрут! Мы до сих пор под впечатлением. Хочется возвращаться и возвращаться. Наверное, так и сделаем, но уже в летний период. Советуем, рекомендуем однозначно! С благодарностью и уважением, Елена и Сергей.
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в марте 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2025 год для пенсионеров, 63 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май