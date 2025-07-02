Водная прогулка
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
13 апр в 00:00
14 апр в 00:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
Полюбоваться застывшими во льду вятскими пейзажами и вечно живым озером
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 00:30
17 фев в 00:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
Начало: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 июля 2025Увидели необыкновенную природу, тёплое озеро, которое не замерзает и зимой, температура всегда плюс 4 градуса, бьют минеральные источники. Хотелось бы посетить это место ещё зимой.
- ММария8 марта 2025Путешествие с комфортом по живописной дороге.
Потрясающей красоты природа.
Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍
Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
