Знакомство с Кировом начнется с его главной площади, где проходили самые важные события городской истории, — Театральной. Вы увидите Кировский драматический театр (один из старейших в России). От Театральной площади мы пройдемся по самым романтичным местам Кирова — набережной Грина и Александровскому саду с белоснежными ротондами. Во время прогулки нам встретятся культовые постройки Преображенского монастыря, памятник святым князьям Петру и Февронии, Спасский собор, современная Федоровская церковь. На минуту мы остановимся у Вечного огня, а затем послушаем увлекательные истории о Раздерихинском овраге и Кикиморской горе.

Продолжим экскурсию на улице Ленина, где перед вами предстанут готический особняк Тихона Булычева, здание дома-музея Салтыкова-Щедрина, Вятская филармония, стоящая на месте разрушенного Александро-Невского собора. Далее мы побываем на пешеходной улице — Спасской. Полюбуемся Успенским Трифоновым мужским монастырем. Монастырский комплекс, основанный в XVI столетии, является первой обителью на Вятской земле.

Завершающим пунктом экскурсии станет живописный парк имени Кирова, заложенный в 1958 году на склонах оврага Соловьевской слободы. При его посещении мы увидим цирк и музейно-выставочный центр «Диорама», прогуляемся по Аллее счастья, осмотрим Подкову счастья, многочисленные мостики и искусственные водопады.