Эта экскурсия по Кирову предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой города.
Участники смогут посетить Театральную площадь, насладиться видами набережной Грина и Александровского сада, а также увидеть Преображенский монастырь и Спасский собор. Завершится путешествие в парке имени Кирова, где вас ждут живописные аллеи и искусственные водопады. Не упустите шанс узнать больше о дымковской игрушке и вятском кружеве
Участники смогут посетить Театральную площадь, насладиться видами набережной Грина и Александровского сада, а также увидеть Преображенский монастырь и Спасский собор. Завершится путешествие в парке имени Кирова, где вас ждут живописные аллеи и искусственные водопады. Не упустите шанс узнать больше о дымковской игрушке и вятском кружеве
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические места
- 🌿 Живописные парки
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🕌 Древние монастыри
- 🏞️ Уникальные виды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Кирова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полном объеме. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовыми к возможным дождям. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но это время привлекает любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Кировский драматический театр
- Набережная Грина
- Александровский сад
- Преображенский монастырь
- Спасский собор
- Успенский Трифонов монастырь
- Парк имени Кирова
Описание экскурсииЗнакомство с Кировом начнется с его главной площади, где проходили самые важные события городской истории, — Театральной. Вы увидите Кировский драматический театр (один из старейших в России). От Театральной площади мы пройдемся по самым романтичным местам Кирова — набережной Грина и Александровскому саду с белоснежными ротондами. Во время прогулки нам встретятся культовые постройки Преображенского монастыря, памятник святым князьям Петру и Февронии, Спасский собор, современная Федоровская церковь. На минуту мы остановимся у Вечного огня, а затем послушаем увлекательные истории о Раздерихинском овраге и Кикиморской горе. Продолжим экскурсию на улице Ленина, где перед вами предстанут готический особняк Тихона Булычева, здание дома-музея Салтыкова-Щедрина, Вятская филармония, стоящая на месте разрушенного Александро-Невского собора. Далее мы побываем на пешеходной улице — Спасской. Полюбуемся Успенским Трифоновым мужским монастырем. Монастырский комплекс, основанный в XVI столетии, является первой обителью на Вятской земле. Завершающим пунктом экскурсии станет живописный парк имени Кирова, заложенный в 1958 году на склонах оврага Соловьевской слободы. При его посещении мы увидим цирк и музейно-выставочный центр «Диорама», прогуляемся по Аллее счастья, осмотрим Подкову счастья, многочисленные мостики и искусственные водопады. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Особняк купца Булычёва
- Успенский Трифонов мужской монастырь
- Свято-Серафимовский собор
- Парк имени Кирова
- Музейно-выставочный центр «Диорама»
- Александровский сад
- Набережная Грина
- Смотровая площадка и другие места
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
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Д
Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
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Д
Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
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С
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С
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Б
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