Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста

Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во...

Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси.

Узнаете, как была придумана дымковская игрушка и вятское кружево.

Прогуляетесь по древним улочкам и саду, осмотрите многовековые монастыри и подниметесь на смотровую площадку.
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста

Что вы увидите 🤩

  • Театральная площадь
  • Особняк купца Булычёва
  • Успенский Трифонов мужской монастырь
  • Свято-Серафимовский собор
  • Парк имени Кирова
  • Музейно-выставочный центр «Диорама»
  • Александровский сад
  • Набережная Грина
  • Смотровая площадка и другие места
Знакомство с Кировом начнется с его главной площади, где проходили самые важные события городской истории, — Театральной. Вы увидите Кировский драматический театр (один из старейших в России). От Театральной площади мы пройдемся по самым романтичным местам Кирова — набережной Грина и Александровскому саду с белоснежными ротондами. Во время прогулки нам встретятся культовые постройки Преображенского монастыря, памятник святым князьям Петру и Февронии, Спасский собор, современная Федоровская церковь. На минуту мы остановимся у Вечного огня, а затем послушаем увлекательные истории о Раздерихинском овраге и Кикиморской горе.
Продолжим экскурсию на улице Ленина, где перед вами предстанут готический особняк Тихона Булычева, здание дома-музея Салтыкова-Щедрина, Вятская филармония, стоящая на месте разрушенного Александро-Невского собора. Далее мы побываем на пешеходной улице — Спасской. Полюбуемся Успенским Трифоновым мужским монастырем. Монастырский комплекс, основанный в XVI столетии, является первой обителью на Вятской земле.
Завершающим пунктом экскурсии станет живописный парк имени Кирова, заложенный в 1958 году на склонах оврага Соловьевской слободы. При его посещении мы увидим цирк и музейно-выставочный центр «Диорама», прогуляемся по Аллее счастья, осмотрим Подкову счастья, многочисленные мостики и искусственные водопады.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Гиды В.
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